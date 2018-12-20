İl Sağlık Müdürlüğünden Tüberküloz Sürveyans Toplantısı
12 saat önce
Osmaniye Sağlık Müdürlüğü tarafından Verem Kontrol Kurulu ve Aktif Tüberküloz Sürveyans Toplantısı düzenlendi.
Osmaniye
Sağlık Müdürlüğü tarafından Verem Kontrol Kurulu ve Aktif Tüberküloz Sürveyans Toplantısı düzenlendi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hayri Sarı, Üreme Sağlığı Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, kurul üyelerine verem hastalarında erken teşhis ve tedavinin önemi, enfeksiyonun yayılmaması için alınacak önlemler hakkında bilgi verildiğini belirtti.
Tüberküloz kontrolü, doğrudan gözetimli tedavi ve aktif tüberküloz sürveyansı çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Sarı, "Doğrudan Gözetimli Tedavi eğitimlerinin düzenlenmesi, psikolog ve sosyal çalışmacının görev aldığı komisyon tarafından tedaviye uyum sağlamayan tüberküloz hastalarının tedaviye uyumu için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kamu ve özel hastanelerde tüberküloz teşhisi konan hastalara HIV testi yapılması ve 014 formalarının eksiksiz doldurulup, gizlilik ilkesine uyularak gönderilmesinin sağlanması önemlidir." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:55 Kaynak: AA
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