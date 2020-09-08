İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, fizyoterapistlerin gününü kutladı - Son Dakika

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fizyoterapistlerin gününü kutladı.
Dr. Açıkgöz mesajında, "Kas-İskelet sistemi bozukluklarının ile bireyin yaşam kalitesini arttırarak, hasta ve engelli bireylerin topluma kazandırılmasında önemli rol alan sağlık alanımızın değerli üyeleri fizyoterapistlerimizin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:11 - Kaynak: İHA
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