İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi

19.11.2020 12:29
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi, System.String[]

Kovid-19 ile mücadele kapsamında paylaşımda bulunan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler hakkında Aydınlıları bilgilendirdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında paylaşımda bulunan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler hakkında Aydınlıları bilgilendirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. İl genelinde alınan tedbirler kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 birimleri kurulmaya devam ederken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, birimler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Temaslı veya pozitif olarak evlerinde karantina altında olan vatandaşları da ihtiyaç halinde irtibata geçebileceği birimleri hatırlatan Müdür Açıkgöz, açıklamasında "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Temasınız nedeniyle izolasyon sürecine girmiş olduğunuz bu dönemde yalnız değilsiniz. İnşallah bu süreci şifa ile birlikte atlatacağız. Müdürlüğümüz tüm imkanlarıyla tedavi ve takip sürecini en rahat şekilde atlatmanız için yanınızda olacaktır. Belirlenen bu tedbirler acı tecrübelerin birikimi olup telafisi mümkün olmayan bu konuya göstereceğiniz işbirliği ve uyum gerek sizin sağlığınız, gerekse sevdiklerinizin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Sizlerle iletişim içinde olan ve risk altında çalışmasına rağmen büyük özveri ile görevlerini yapan sağlık çalışanlarının uyarılarını, harfiyen uygulamaya özen gösteriniz. Bu süreçte müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan, sizlerin ihtiyacı olabilecek birimler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu bilgilendirme sizlerin sağlık sisteminden daha etkin yararlanmanızı sağlayacak, sağlığınıza doğru kanalları kullanarak ve daha az efor harcayarak ulaşmanızı hızlandıracaktır. Bu bilgilendirmelerimize en sevdiklerinizi düşünerek dikkat etmeniz konusunda hassasiyet göstermenizi rica ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi

İl Sağlık Müdürü, Osman Açıkgöz, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın etti Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var İkinci el araç satışları durma noktasına geldi Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek         
10:38
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
09:35
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 13:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei