İl Sağlık Müdürü Ağırtaş incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Ağırtaş incelemelerde bulundu - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Ağırtaş incelemelerde bulundu

6 saat önce

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Yüksek İhtisas Hastanesinin tadilatları tamamlanarak hizmete giren ve çalışmaları devam eden bölümlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürü Ağırtaş incelemelerde bulundu, System.String[]

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Yüksek İhtisas Hastanesinin tadilatları tamamlanarak hizmete giren ve çalışmaları devam eden bölümlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.


İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'ın yapmış olduğu incelemelerine Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Tolga Demirel, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yusuf Albayrak, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mahmut Kaybal da eşlik etti. Tadilatları tamamlanarak hizmete girecek olan poliklinik kısımlarındaki lavaboları, ameliyathaneleri ve yoğun bakım ünitelerini inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş; görevli doktor, hemşire ve personellerle görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra acil servis bölümüne geçerek, burada çalışmaları bitme aşamasına gelen müşahede kısmında incelemelerde bulundu. Özellikle acil servisin daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında büyük rol oynayacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, fiziki alan düzenlemeleri ile birlikte daha modern bir acil servis yapısı oluşturmayı amaçladıklarını, bu sayede hasta ve hasta yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarının da memnuniyetinin sağlanacağını dile getirdi. - KIRIKKALE

Acil Servis, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti
Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:07:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürü Ağırtaş incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]