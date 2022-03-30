İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da Covid-19 yoğun bakımlarının yüzde 40'ı boşaldı - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da Covid-19 yoğun bakımlarının yüzde 40'ı boşaldı

30.03.2022 16:09

ANKARA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, "Şu anda Covid-19 yoğun bakımlarımızın yüzde 40'ı boşaldı.

ANKARA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, "Şu anda Covid-19 yoğun bakımlarımızın yüzde 40'ı boşaldı. Servis yataklarındaki boşluğumuz ise yüzde 60'lara geldi" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Gebede ve Yenidoğanda Covid-19 Enfeksiyonu' konulu panele katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Akelma, Ankara'da koronavirüs vakalarının yüzde 90'ınını kamu hastanelerinin, yüzde 10'unu ise kamu üniversiteleri ve özel hastanelerin takip ettiğini belirterek, "Arttığında da azaldığında da bunu en çok hisseden özellikle kamu hastaneleri kısmı oldu. Geldiğimiz noktada vaka sayılarının azalması bizi bir nebze rahatlattı ama Covid-19 bitmedi. Ankara genelinde aşı hedefinde olan vatandaşlarımızla yüzde 82'nin üzerinde bir aşıya ulaşmış durumdayız. Mutasyona uğrayan yeni varyantlar, klinik olarak eskisi kadar ağır seyretmiyor. Bütün bunlar bizim hastanedeki iş yoğunluğumuzu azalttı. Nitekim şu anda Covid-19 yoğun bakımlarımızın yüzde 40'ı boşaldı. Servis yataklarındaki boşluğumuz ise yüzde 60'lara geldi. Önümüzdeki günlerde biraz daha rahatlayacak" dedi. Sürecin ilk başında gebeleri aşıya ikna edemediklerini ve üzücü tabloyla karşılaştıklarını kaydeden Akelma, "Son dönemdeki çalışmalarımızda gördük ki orada da yüzde 50'nin üzerinde aşılanma oranına ulaştık hatta en son sayılarımız 60'ı geçmeye başladı. 2022'nin ilk 3 ayında 2 tane kaybettiğimiz annemiz var. Daha önceki toplamda 30'u geçmişti. Maalesef çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Aynı durumu yeni doğan bebeklerde de endişe ediyorduk. Burada da ağır vakalar yaşadık ama bu grup, gebelerin aşılanmasıyla birlikte daha iyi seyretmeye başladı" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da Covid-19 yoğun bakımlarının yüzde 40'ı boşaldı
İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da Covid-19 yoğun bakımlarının yüzde 40'ı boşaldı
İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da Covid-19 yoğun bakımlarının yüzde 40'ı boşaldı

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da Covid-19 yoğun bakımlarının yüzde 40'ı boşaldı - Son Dakika
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