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İl Sağlık Müdürü Ali Bulut Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, organ bağışı haftası nedeniyle yaptığı açıklamasında; "Organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut Açıklaması, System.String[]

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, organ bağışı haftası nedeniyle yaptığı açıklamasında; "Organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Ancak organ bağışı oranları düşük bir seviyede seyir etmekte ve buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız, sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebilmektedirler"dedi.


Organ bağışının tıbben kişinin yaşamı sona erdikten sonra yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Organ Bağışı, kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarınızın başka hastaların tedavisi için kullanılmasına olanak tanır. Bir birey, sağlığında vücudunun tamamını veya belirli dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyet ile belirtebilir. Bu şartların sağlanmaması durumunda sırasıyla eşi, 18 yaş ve üzeri çocukları, anne, baba, kardeşlerinin veya yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölen kişiden organ ve doku alınabilmektedir. Birey, ölümünden sonra, kendisinden organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse, organ ve doku alınamaz." - KIRŞEHİR

Ali Bulut, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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