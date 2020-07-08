İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü sağlık ve UMKE ekiplerine teşekkür etti - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü sağlık ve UMKE ekiplerine teşekkür etti

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye giden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, bölgede hizmet veren sağlık ve UMKE ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye giden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, bölgede hizmet veren sağlık ve UMKE ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil


Sakarya'da yaşanan havai fişek fabrikasının patlamasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlama sonrasında bölgeye giden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, bölgede hizmet veren sağlık ve UMKE ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yaralı işçilere de şifa temennisinde bulunarak, "Patlamanın yaşanmasının hemen akabinde olay yerine gittik. Bundan öncede fabrika da birkaç patlama olmuştu ancak bu herkesin de şahit olduğu gibi çok büyük bir patlamaydı. Olayın vahametini tahmin ettiğimiz için 112 ve UMKE ekiplerimizi derhal bölgeye sevk ettik. Yaralılarımız için acil olarak koordinasyon sağladık, Hendek ve Yenikent Devlet Hastanelerimizin acilleri başta olmak üzere SAÜEAH Acil Servisin de hazırlık yapıldı. Sayın Bakanlarımız ve Sayın Valimizin de bölgeye intikali Olayda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı ve yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte özveriyle çalışan ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - SAKARYA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü sağlık ve UMKE ekiplerine teşekkür etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:49 Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 23:38 Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
17:53
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 20:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü sağlık ve UMKE ekiplerine teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]