İl Sağlık Müdürü Bahçacı: "Mersin'de yaklaşık 250 sağlık çalışanı evinden uzakta" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Bahçacı: 'Mersin'de yaklaşık 250 sağlık çalışanı evinden uzakta' - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Bahçacı: "Mersin'de yaklaşık 250 sağlık çalışanı evinden uzakta"

6 saat önce

19) salgınıyla mücadelede eden ve riskli alanlarda görev yapan yaklaşık 250 sağlık çalışanının, evlerine gitmeyerek, kendilerine tahsis edilen yurtlar, misafirhaneler ve otellerde kaldıklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı:

19) salgınıyla mücadelede eden ve riskli alanlarda görev yapan yaklaşık 250 sağlık çalışanının, evlerine gitmeyerek, kendilerine tahsis edilen yurtlar, misafirhaneler ve otellerde kaldıklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, aileleri ve sevdiklerini korumak için kendilerine tahsis edilen otel ve misafirhanelerde kalıyor. Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı pandemi hastanesi ilan edilen sağlık tesislerinde görevli sağlık çalışanları, ailelerine olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleri ile kendilerine tahsis edilen otel, yurt ve misafirhanelerde konaklayan sağlık çalışanlarının her türlü ihtiyacı gideriliyor.

"250'ye yakın arkadaşımız yurt, misafirhane ve otellerde misafir ediliyor"

İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, sağlık çalışanlarının konakladığı yerleri ziyaret ederek, yetkililer ve sağlık çalışanları ile sohbet etti ve moral verdi. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Bahçacı, bu sıkıntılı sürecin bir an önce sona ermesi için başta sağlık çalışanları olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişilerin canla başla çalıştıklarını belirterek, "Salgınla mücadelede temel amaç enfekte olan kişileri zamana yayarak sağlık sistemi üzerine binecek yükü azaltmak. Bunun için Bakanımızın da ifade ettiği gibi sosyal mesafeye dikkat edip mümkün olduğunca sokağa çıkmamak ve evde kalarak kendimizi izole etmemiz gerekiyor. İlimizde yürütülen mücadelede gerek kamu gerekse özel sektör sağlık çalışanları her türlü fedakarlığı gösteriyor. Riskli alanlarda çalışan arkadaşlarımızın birçoğu tedbir amaçlı evlerine gitmek istemedi. Evinde riskli grupta yer alan kişilerin bulunduğunu, bu süreci evinin dışında geçirmek istediğini beyan eden arkadaşlarımıza Valimizin de desteği ile öğrenci yurtları ve kamu misafirlerini yeniden düzenleyerek onların hizmetine sunduk. Otel sahibi hayırsever bir işadamı da yaptığımız protokol kapsamında ücretsiz olarak otelini bize tahsis etti. Şu anda müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde çalışan 250'ye yakın arkadaşımız buralarda misafir ediliyor" diye konuştu.

"Talep olması halinde yeni yerler tahsis edeceğiz"

Sağlık çalışanlarının konakladığı otel ve misafirhaneleri gezen Bahçacı, konaklamalarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı izlenimi edindiği söyledi. Bahçacı, "Yetkililer ve arkadaşlarımız ile yaptığım görüşmelerde kendilerine sağlanan konaklama imkanlarının iyi olduğunu söylediler. Morallerinin yüksek olduğunu gözlemledim. İnşallah bu motivasyonla ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla bu süreci en kısa sürede atlatacağız. Konaklama talebinde bulunan ve bize başvuran her arkadaşımızın bu imkandan faydalanmasını sağlayacağız" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:33 Kaynak: İHA

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