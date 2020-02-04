İl Sağlık Müdürü Becerir: Türkiye'deki her 5 ölümden biri kanser yüzünden - Son Dakika

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Türkiye'deki her 5 ölümden birinin kanserden kaynaklandığını bildirdi.

Becerir, yaptığı yazılı açıklamada, kanserle mücadelede erken tanının öneminin arttığını belirtti.

Alkol ve tütün tüketiminin kanseri tetiklediğini ifade eden Becerir, şunları kaydetti:

"Günümüzde kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşmektedir.

Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri, tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığı da yüksektir."