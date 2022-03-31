İl Sağlık Müdürü Benli, aile sağlığı merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Benli, aile sağlığı merkezini ziyaret etti

31.03.2022 11:39
İl Sağlık Müdürü Benli, aile sağlığı merkezini ziyaret etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni binasına taşınan Süksün Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni binasına taşınan Süksün Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşikan, yeni binasında hizmet vermeye başlayan merkeze ziyarette bulundu.

Ziyarette, aile sağlığı merkezinde sunulan hizmetler ve gereksinimler hakkında Dr. Beyza Dur'dan bilgi alan Benli, daha sonra merkezi denetledi.

Benli, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde bölgeye modern bir aile sağlığı merkezi yapılması yönünde onay aldıklarını, merkezin kısa zaman içinde tamamlanarak hizmete açıldığını belirtti.

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İl Sağlık Müdürü, Kayseri, Süksün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Benli, aile sağlığı merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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