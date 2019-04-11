Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü Benli'den Erü Hastaneleri Başhekimi Güney'e Tebrik Ziyareti

İl Sağlık Müdürü Benli'den Erü Hastaneleri Başhekimi Güney'e Tebrik Ziyareti

1 saat önce

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü" yarışmasında birinci olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr.

İl Sağlık Müdürü Benli'den Erü Hastaneleri Başhekimi Güney'e Tebrik Ziyareti, System.String[]
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; Almanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü" yarışmasında birinci olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney'i makamında ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı tebrik etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başhekim Prof. Güney yaptığı açıklamada; "Ülkemiz ilk defa Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada, geçen hafta Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak birincilik ödülünü aldığımız açıklanmıştı. Bu vesile ile bir kez daha bu başarıda emeği geçen başta Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe olmak üzere tüm enfeksiyon kliniğindeki değerli öğretim üyesi hocalarıma, enfeksiyon kontrol kurulu hemşirelerine, hastanemiz idarecisi ve diğer tüm hemşire arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Benli ise "Öncelikli olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerimizin el hijyeni mükemmeliyetinde Avrupa birincisi olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu mükemmeliyet ödülü Dünya Sağlık Örgütünün bağımsız bir komitesi tarafından verilmiştir. 4-5 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirdikleri ziyarette ben de buradaydım. İnanılmaz bir gayret ve çalışma vardı. İyi bir ekip, eğitim, uygulama, ön test ve son test çalışmalarının yanında 20 yıllık bir emek de vardı. Bu 20 yıllık emeğin bu şekilde taçlandırılmış olması çok önemli. Buradaki el hijyeni uygulamalarının tüm özel ve kamu hastanelerimize örnek olması gerekiyor. Bu konuda örnek olmalarından dolayı da Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimiz Sayın Prof. Dr. Ahmet Güney hocama, Erciyes Üniversitesi ekibine ve Tıp Fakültesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. 20 yıllık bu emeğin içerisinde en büyük pay herhalde Sağlık Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe'ye ait. Ben kendilerine şükranlarımı buradan arz ediyorum.

Kayseri'ye bu ödülün gelmiş olmasını, Kayseri'de sağlığın beyni olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin taç giymesi gibi düşünüyorum. İnşallah Gevher Nesibe bu şekilde taçlanmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
Ali Ramazan, Güney, Erciyes Üniversitesi, Güncel
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