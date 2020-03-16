İl Sağlık Müdürü Benli'den Sahte Belge Hassasiyeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Benli'den Sahte Belge Hassasiyeti - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Benli'den Sahte Belge Hassasiyeti

6 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ülkemizi koronavürüs üzerinden kaosa ve infiale sürüklemek amaçlı hazırlanarak sosyal medya mecralarına servis edilen, 'Covid-19 Ek Önlemler' konulu belgenin asılsız bilgiler içerdiğini ve gerçeği yansıtmadığını, sosyal medya hesabı...

İl Sağlık Müdürü Benli'den Sahte Belge Hassasiyeti, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ülkemizi koronavürüs üzerinden kaosa ve infiale sürüklemek amaçlı hazırlanarak sosyal medya mecralarına servis edilen, 'Covid-19 Ek Önlemler' konulu belgenin asılsız bilgiler içerdiğini ve gerçeği yansıtmadığını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.


Benli paylaşımında, "Sosyal medya hesaplarında hızla yayılan bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür belgelere itibar etmemeleri, doğru ve güncel bilgi için Sağlık Bakanlığımızın iletişim kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önemle rica olunur" cümlelerine yer verdi. - KAYSERİ

Ali Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi         
16:35
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı         
15:01
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 21:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürü Benli'den Sahte Belge Hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]