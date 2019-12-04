Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında Ziyaret Etti
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında Ziyaret Etti - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında Ziyaret Etti

6 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın ve Develi İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında Ziyaret Etti, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın ve Develi İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında "Bugün Kayseri Sağlık İl Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Develili hemşerimiz Ahmet Özyalçın ve Develi İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Develimizle ve Develimizin ihtiyaçları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Misafirlerime nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum."dedi. - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Ramazan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası
Paul Ntep sözleşmesini feshetti CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]