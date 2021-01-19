İl Sağlık Müdürü Benli: "Sağlık çalışanlarının aşılamaları çarşambaya kadar sürecek" - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Benli: "Sağlık çalışanlarının aşılamaları çarşambaya kadar sürecek"

19.01.2021 12:21
İl Sağlık Müdürü Benli:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanlarının aşılama işleminin çarşamba gününe kadar süreceğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanlarının aşılama işleminin çarşamba gününe kadar süreceğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sitesinde yer alan açıklamaya göre, Benli başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, aşılama merkezi sorumluları ve aile hekimlerinin katılımı ile gerçekleşen online video konferans toplantısında, Kovid-19 aşılama programının ikinci aşaması masaya yatırıldı.

Sağlık çalışanlarının aşılama işlemlerinin çarşambaya kadar devam edeceğini belirten Benli, "İstisnaları olan sağlık çalışanlarımız aşılarını ilerleyen süreçte yaptırabilecek ama istisnası olmayan çalışanlarımız için çarşamba günü son gün. İstinası olmadan çarşambaya kadar yaptırmayan sağlık çalışanlarımız daha sonra aşı yaptırmak isterlerse son aşamaya kadar beklemek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Bugünden itibaren Sağlık Bakanlığının talimatları gereği ikinci aşamaya geçildiğini anlatan Benli, bu kapsamda, huzurevi, engelli ve bakımevlerinde kalan vatandaşlarla 90 yaş üzeri vatandaşları aşılamak için çalışmaların başladığını aktardı.

Kentte bu organizasyonu güçlü bir şekilde planlayarak uygulayacaklarını belirten Benli, "Ambulans desteğinde acil müdahale yapabilecek güçlü ekipler ile bu mekanlarda aşılama işlemini başlatacağız. Hafta sonuna kadar bu grubun aşı uygulaması tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Benli: 'Sağlık çalışanlarının aşılamaları çarşambaya kadar sürecek' - Son Dakika


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