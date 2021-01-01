İl Sağlık Müdürü Benli: "Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı" - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Benli: "Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı"

01.01.2021 01:08
İl Sağlık Müdürü Benli:

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını telsizden geçtiği anonsla kutladı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını telsizden geçtiği anonsla kutladı. Açıklamalarda Bulunan Doç. Dr. Benli; "Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için özellikle pandeminin yaz dönemindeki yükselişi bizde unutulmayacak anılar bıraktı" dedi.

İl Sağlık Müdürü Benli, sağlık çalışanlarının yeni yılını telsiz anonsuyla kutladı. Telsizden personeline seslenen Benli; "Değerli arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. 2020 yılını geride bırakıyoruz. Önümüzdeki yılın 2020'den daha iyi geçmesini, hayırlara vesile olmasını, hepimize sağlık ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Pandemide yoğun çalışma yaptınız. Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 pandemisiz, koronasız bir yıl olur. Hepinize iyi çalışmalar, mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Benli; 2020'nin zor bir yıl olduğunu ve kendilerinde unutulmayacak anılar bıraktığını söyleyerek; "2020 yılında Mart ayından beri bildiğiniz gibi bir mücadele tüm dünyada devam ediyor, biz de yerelde Kayseri'de bu mücadeleyi el birliğiyle götürmeye çalışıyoruz. Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için özellikle pandeminin yaz dönemindeki yükselişi bizde unutulmayacak anılar bıraktı. Ancak daha sonrasında toparlanmayla beraberliğin, birlikteliğin, kamu, özel üniversite fark etmeden el ele vererek el ele vererek bu işin üstesinden gelebileceğimizi de test etmiş olduk. 2020 yılı iyisiyle, tatlısıyla geçiyor artık. Önümüzdeki sene inşallah aşıyla birlikte pandemiden ışığa çıkışımızı görme yılı olur diye ümit ediyorum" dedi.

"Kişi ve temaslılara ulaşma süremiz 4 bu.uk - 5 saat arasında"

Korona virüs ile mücadelede filyasyonun önemine değinen Benli; kentteki filyasyon oranının yüzde 99,8 olduğunu ifade ederek; "Filyasyon, pandemi döneminin en önemli ayağını oluşturuyor. Şuan Kayseri'nin tüm mahallelerinde ekiplerimiz var, gece saat 24: 00'e kadar devam ediyorlar. Biz; pozitif olan bir hastanın o akşam mutlaka evine giderek filyasyonun tamamlanmasını istiyoruz. Şuanda ildeki kişi ve temaslılara ulaşma süremiz 4 buçuk-5 saat arasında. Filyasyon oranımız da yüzde 99.8'lerde gidiyor. Filyasyonun önemli tarafı şu; riskli kişiler ile toplumu ayırabilmek. Riskli kişilerle toplumu ayırabilmenin önemi salgın hastalığın kontrolünden geçiyor. Ayrıca kaynak sorgulaması yaparak nerden kapmış olabileceğini sorguluyoruz. Filyasyondaki en önemli husus halkımızla birlikte doğru bilgiyi aktararak bizim işimizin kolaylaştırılması. Ne kadar yeni vakayı azaltabilirsek bizim için çok önemli. Onun için bize temaslı bilgilerinin doğru verilmesi en önemli ayağı oluşturuyor. Filyasyonda işi kaçırdığınız zaman, bilgileri doğru alamadığınız zaman bir hafta sonra pozitifin sayısı 1 yerine 5 olarak önümüze gelebiliyor. 1 hafta 10 gün sonra hastanelere yansıyor, sonra yoğun bakımlara yansıyor. Daha sonra bunu toparlamak en az 1 ay sürüyor. İnşallah bunları konuşmadığımız, güzel bir yıl olur. Özellikle Mart, Nisan'dan sonra aşılamanın gerçekleşmesinden ve belli bir aşamayı kat ettikten sonra bu konuları aşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"2021'de 4 ilçedeki hastaneleri hizmete almak istiyoruz"

4 ilçedeki devlet hastanesi inşaatının devam ettiğini de aktaran Benli konuşmasını şöyle sürdürdü; "4 ilçemizde devlet hastanesi inşaatları devam ediyor. 2021 yılında inşallah Develi, Yahyalı, Bünyan ve Sarız'ın da inşaatlarının tamamlanmasını temenni ediyorum. Benim için gerçekten çok önemli yeri olur. 4 ilçedeki hastaneleri biran evvel bitirip hizmete almak istiyoruz." - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürü Benli: Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı
İl Sağlık Müdürü Benli: Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı
İl Sağlık Müdürü Benli: Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı
İl Sağlık Müdürü Benli: Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Ali Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Benli: 'Zor bir yıl oldu, 2020 yılı bizim için unutulmayacak anılar bıraktı' - Son Dakika


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