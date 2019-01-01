Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü Bilge'den Yılbaşı Denetimi

İl Sağlık Müdürü Bilge'den Yılbaşı Denetimi

38 dakika önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yılbaşı akşamı kent merkezindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek aksaklık yaşanmaması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürü Bilge'den Yılbaşı Denetimi, System.String[]
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yılbaşı akşamı kent merkezindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek aksaklık yaşanmaması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge yılbaşı gecesi kent merkezindeki Eskişehir Şehir Hastanesi çocuk ve yetişkin acil, psikiyatri ile çocuk servisi, Yunus Emre Devlet Hastanesi acil, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi nöbet hizmetleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetişkin aciline yaptığı sürpriz gece ziyareti ile yeni yıl için alınan sağlık tedbirlerini yerinde görerek incelemelerde bulundu. Ziyarette nöbetteki sağlık personellerinin yeni yıllarını kutlayan Doç. Dr. Uğur Bilge, acil servislerde karşılaştığı hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Yeni Yılın İlk Bebeği 'Recep Tayyip' Oldu Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:17:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü Bilge'den Yılbaşı Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]