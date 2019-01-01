İl Sağlık Müdürü Bilge'den Yılbaşı Denetimi
38 dakika önce
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yılbaşı akşamı kent merkezindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek aksaklık yaşanmaması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Eskişehir
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yılbaşı akşamı kent merkezindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek aksaklık yaşanmaması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge yılbaşı gecesi kent merkezindeki Eskişehir Şehir Hastanesi
çocuk ve yetişkin acil, psikiyatri ile çocuk servisi, Yunus Emre Devlet Hastanesi
acil, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi nöbet hizmetleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetişkin aciline yaptığı sürpriz gece ziyareti ile yeni yıl için alınan sağlık tedbirlerini yerinde görerek incelemelerde bulundu. Ziyarette nöbetteki sağlık personellerinin yeni yıllarını kutlayan Doç. Dr. Uğur Bilge, acil servislerde karşılaştığı hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
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