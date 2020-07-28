İl Sağlık Müdürü Bilge, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 önlemlerine dikkati çekti - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, verilen onca emeğin heba olmaması adına vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini vurguladı.

Bayramda tedbirlerin devam etmesi gerektiğine değinen Bilge, şunları kaydetti:

"Uzaktan bayramlaşalım. Ev ziyaretlerine gitmek yerine yakınlarımızın bayramını telefonda ya da görüntülü görüşerek kutlayalım. Ayrıca, bayramda yapılan mezarlık ziyaretlerinde de kalabalık oluşturulmamasına dikkat edelim. Çünkü sosyal mesafe ve maske kullanımını ciddi anlamda sürdürmezsek önümüzdeki günlerde riskimiz artacaktır. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Hayvan satış alanlarında her 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalıdır. Giriş ve çıkış kapıları ayrı olmalıdır. Satış ve kesim noktalarına ateş ölçümü yapılıp, ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır."

Bilge, tedbiri elden bırakmamakla eski normal hayata geçişinin hızlanacağına işaret ederek, sağlık kuruluşlarının bayram dolayısıyla yoğun mesai harcayacağını sözlerine ekledi.