İl Sağlık Müdürü Bilge'nin hasta ziyareti
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesi'deki hasta ve hasta yakınları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesi
'deki hasta ve hasta yakınları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Polikliniklerde ve Acil Servis
'te karşılaştığı hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Doç. Dr. Bilge hastalara acil şifa diledi. 30 yatak kapasitesine sahip Palyatif Bakım servisinde yatarak tedavileri devam eden hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bilge, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastaların fikirlerini ve isteklerini dinledi. Hasta yakınlarıyla sohbet eden Müdür Bilge hasta ve hasta yakınlarına aldıkları sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerini de sordu. Bilge, hastane idarecilerinden tedavi süreçleri ile ilgili bilgiler aldı.
İl Sağlık Müdürü Bilge, hizmet sunumlarının etkinliğini artırmak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hasta ve yakınları ile görüşerek verilen hizmetlerin memnuniyetini sorguladıklarını belirtti. Etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmalarının ana hedefleri olduğunu, sonrasında çalışanların da memnuniyetlerini tüm yönleri ile değerlendirdiklerini ifade etti.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'nin yaptığı ziyarete hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ve Hastane idarecileri eşlik etti. - ESKİŞEHİR
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