Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü Bilge 'Nin Tıp Bayramı Mesajı

İl Sağlık Müdürü Bilge 'Nin Tıp Bayramı Mesajı

1 saat önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İl Sağlık Müdürü Bilge 'Nin Tıp Bayramı Mesajı, System.String[]
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Müdür Bilge, mesajında özünde insana hizmet etmek ve hayat kurtarmak olan mesleğin sevgi ve özveriyle icra edildiğini belirterek, "Zorlu bir eğitim süreciyle başlayan hekimlik, daima yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, teknolojiyi takip etmeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslektir. Bu doğrultuda bilime ve insanlığa hizmet noktasında fedakar hekim ve sağlık çalışanlarımız bu kutsal görevlerini yaparken var gücüyle çalışarak insan sağlığına hizmet etmektedirler. Bir insanı kurtarmayı tüm insanlığı kurtarmak olarak gören, vatandaşlara hak ettikleri sağlık hizmetlerini en etkin şekilde sunmayı vazife bilen başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Yaşam
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