İl Sağlık Müdürü Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu

07.01.2021 11:17
İl Sağlık Müdürü Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu, System.String[]

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilge, ilçedeki Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek idarecilerden bilgiler aldı, sağlık personeliyle bir araya gelip, çalışanların istek ve önerilerini de dinledi. İlçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarıyla birlikte kullanılan tıbbi cihazlara da bakıp, daha önce tespit edilen eksik ve noksanların giderilmesi aşamalarını yerinde gören Müdür Bilge, sağlık kuruluşlarında karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla da ilgilenerek almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorup geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.

Ziyarette Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Selçuk Kocaman, Toplum Sağlığı Birim Sorumlusu Uzman Ömer Gezer ve Sağlık Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Fikriye Akyüz eşlik etti.

Müdür Bilge ve beraberindeki heyeti, ilçedeki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerin akabinde Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'a da nezaket ziyarette bulundu. - ESKİŞEHİR

İl Sağlık Müdürü Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu
İl Sağlık Müdürü Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu
İl Sağlık Müdürü Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu

İl Sağlık Müdürü, Eskişehir, 112 Acil, toplum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İl Sağlık Müdürü Bilge, Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarına inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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