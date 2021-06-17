İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkuş, Eski İl Sağlık Müdürü Yemenici'den Vali Karadeniz'e Ziyaret - Son Dakika

16 Haziran itibari ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü görevinden Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. M Emre ERKUŞ'a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Yaşar Karadeniz, Eski İl Sağlık Müdürü Yemenici'ye de Manisa'ya vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti.