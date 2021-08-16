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İl Sağlık Müdürü Sarı: "Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2" - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Sarı: "Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2"

16.08.2021 18:39

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, kentte aşılarını tamamlayan vatandaşlardan hastalığa yakalananların yüzde 2 oranında olduğunu ve bu kişilerin hastalığı ayakta geçirdiğini belirtti.

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, kentte aşılarını tamamlayan vatandaşlardan hastalığa yakalananların yüzde 2 oranında olduğunu ve bu kişilerin hastalığı ayakta geçirdiğini belirtti.

Toplumsal bağışıklığın oluşmasında Covid-19 aşısının önemine dikkati çekmek amacıyla Karabük'te oluşturulan alışveriş uygulama noktalarında çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde AVM içerisine ve Safranbolu Misak-ı Milli Meydan'ına kurulan aşı merkezlerinde vatandaşlar randevusuz aşılarını yaptırabiliyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, aşı merkezlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarı, şu ana kadar Karabük'te 280 bin doz aşı yapıldığını ve bunun 140 bininin birinci doz olduğunu söyledi.

"AİLELERİNDEN RİCAMIZ ÖZELLİKLE OKULLAR AÇILMADAN ÖNCE EN AZINDAN İLK DOZ AŞILARINI OLMALARI"

İl Sağlık Müdürlüğü olarak Türkiye ortalamasının altında kalmamak, üzerine çıkmak ve bir an önce mavi kategorili iller arasında yer alabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Sarı, "Bizler aşının okullar açılmadan önce yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Bugün itibariyle 15 yaş üstü tüm gençlere aşı hakkı doğdu. Kronik rahatsızlığı bulunan 12 yaş üzerindeki çocuklarımıza da aşı hakkı doğdu. Bizim kendilerinden, ailelerinden ricamız özellikle okullar açılmadan önce en azından ilk doz aşılarını olmaları. Böylelikle öğrenim hayatlarında bir ara verilmeden sekteye uğramadan devam etmesini istiyoruz" dedi.

Karabük'te aşılamada birinci dozda yüzde 70, ikinci dozda yüzde 60 oranına yaklaştıklarını ifade eden Sarı, "Halen vakti gelmesine rağmen ikinci doz aşısını olmamış vatandaşlarımız var. Yaklaşık 10 bin kişi civarında ikinci doz hakkı gelmiş ama olmamış vatandaşlarımız var. Kendilerine sesleniyorum. Bir an evvel ikinci doz aşılarını yaptırsınlar. İki doz Sinovac olanların da üçüncü doz aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA PİŞMAN OLMAK İŞE YARAMIYOR"

Aşı olmadığı için hastalığa yakalandıktan sonra yoğun bakıma giren ve entübe durumunda olan hastaların bulunduğunu açıklayan Sarı şunları söyledi:

"Bunlar arasında genç hastalarımız da var. Bu sebepten dolayı elimizde bu imkan varken, devletimiz tüm aşıları ülkemize getirip bize ulaştırmışken hastalığı ağır geçirmenin bizi daha ok üzdüğünü ifade etmek istiyorum. İş işten geçtikten sonra pişman olmak işe yaramıyor. Biz o hastalarımız için elimizden geleni yapıyoruz ama dediğim gibi sosyal medyadaki bilgi kirliliğine itibar etmemelerini diliyorum. Bu konuda Sağlık Bakanlığının ve bilim insanlarının görüşlerini dinlemelerini öneriyorum."

"AŞI DOZUNU TAMAMLAYAN VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA HASTALIĞA YAKALANMA ORANI ÇOK ÇOK DÜŞÜK"

Kent genelinde son günlerde Covid-19 hastalığına yakalanan hastaların çoğunun aşı olmayanlar ve iki doz aşısını tamamlamamış kişiler olduğunu dile getiren Sarı, "Aşı dozunu tamamlayan vatandaşlarımız arasında hastalığa yakalanma oranı çok çok düşük. Yani yüzde 1-2'lerle ifade edilecek kadar. Bu kişilerde hastaneye yatmıyorlar, genellikle ayakta geçiriyorlar. Ama bizim hastalarımızın önemli bir kısmı ya hiç aşılanmamış ya da aşı takvimini tamamlamamış. Bu sebepten dolayı aşı olmamışların bir an evvel ilk doz aşılarını olmalarını, ilk dozu olanların da vakti gelenlerin ikinci doz aşılarını olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2
İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2
İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2
İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2
İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2
İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2
İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2
İl Sağlık Müdürü Sarı: Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Ahmet Sarı, Karabük, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Sarı: 'Aşılarını tamamlayanların hastalığa yakalanma oranı yüzde 1-2' - Son Dakika


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