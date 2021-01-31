İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan gençlere uyarı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, genç nüfusun kurallara uymasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolünde çok önemli olduğunu belirterek, "En ufak tedbirsizlik tabloyu tersine çevirebilir. Bu konuda gençlerimize büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuzyılmaz,, genç nüfusun özellikle sosyalleşme veya arkadaşlarıyla vakit geçirme isteğinin kurallara uyulmadığında virüs yayılımına zemin hazırladığını vurguladı.

Alınan önlem ve uygulanan kısıtlamalarda temel amacın salgının yayılımının durdurulması olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Gençlerimizin sosyalleşmeye ya da spor yapmaya ihtiyaçları olsa da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerekiyor. Salgınla mücadelede süreç uzadıkça gençlerimizin tehlikeyi göz ardı edebildiğini gözlemliyoruz. Kalabalık mekanlarda 'Herkes burada ise demek ki tehlike yok' algısı olabiliyor. Bu çok yanlış bir tutum. Gençlerimizden bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun genelinin aşılanmasının biraz daha zaman alacağına ve bu yüzden tehlikenin geçmediğine dikkati çeken, "Yalnızca sosyal hayatta değil çalışma hayatında da kurallara sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. Özellikle evlerinde yaşlı ya da riskli grupta yer alan aile fertleri bulunan gençler, sevdikleri için kurallardan taviz vermemeli." açıklamasını yaptı.