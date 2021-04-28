İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU - Son Dakika

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU

28.04.2021 13:37

YALOVA İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, alınan önlemler ve aşılamada elde edilen başarı sayesinde koronavirüs vaka sayısında en fazla düşüşün yaşandığı il olduklarını söyledi.

YALOVA İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, alınan önlemler ve aşılamada elde edilen başarı sayesinde koronavirüs vaka sayısında en fazla düşüşün yaşandığı il olduklarını söyledi.

Yalova, 17- 23 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında en çok düşüş yaşanan il oldu. 10-16 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 838,25 olan vaka sayısı, 17-23 Nisan tarihlerinde 638,65'e geriledi. Bir önceki hafta vaka sayısında 3'üncü olan Yalova, 7'nci sıraya düştü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, genelgeler ve ile özgü alınan kararların vaka düşüşünde etkili olduğunu dile getirdi. HES Kodu uygulaması denetimlerinin rakamlara yansıdığı ifade eden Dr. Eray, tespit et, tedavi et, izole et mantalitesiyle çalıştıklarına vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan son video konferansta Yalova Valisi Muammer Erol'un bir sonraki ilanda En fazla düşüş yaşanan il olacağız sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eray, İnşallah ilerleyen günlerde, daha fazla düşüş gerçekleştireceğiz. Yalova'da vatandaşlarımızın yardımı, desteği, iş birliği neticesinde özlenen, beklediğimiz yine eski günlerimize, eski normal rutin hayatımıza bir adım daha yaklaşabilmek adına umutluyuz dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE 200 BİN TEST YAPILDI

Düşüşte aşılamadaki başarının da etkili olduğunu anlatan Eray, sağlık kurumlarının yanı sıra kent merkezinde aşılama noktaları kurduklarını, köylere gidilerek de aşılamaların yapıldığını söyledi. Eray, salgın sürecinin başından bu yana 130 bin farklı kişiye 200 bine yakın test yapıldığını ifade etti. Yalova'da 7 saatte test sonucu alınıp, 7 saatte de filyasyon verdiklerini dile getirerek, Ortalama 13-14 saate hastamızın hem tanısını koyup hem evinde ilacını ulaştırıp, temaslarını tespit edip izolasyonunu yapmaktayız. Bu da salgınla mücadele etkin rol oynamamızı sağlamakta diye konuştu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 61

Yalova'da 158 erişkin yoğun bakım ünitesinin olduğunu ifade eden Eray, şu andaki doluluk oranının ise yüzde 61 olduğunu ifade etti. Normal servis yatak doluluk oranının yüzde 65 seviyelerinde olduğunu anlatan Eray, Sürecin en başından beri bir tane hastamızı bile ilimizdeki Covid ile ilgili yerimiz yok, sizi burada yatıramayacağız diye sevk etmedik. Başka bir ile göndermedik ama biz çevremizdeki illerden hasta yatışı gerçekleşti dedi.

Eray, Termal KYK Yurdu'nu ise sadece izolasyon amacıyla kullandıklarını sözlerine ekledi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, 23 Nisan, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERAY YALOVA, VAKA ORANLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL OLDU - Son Dakika


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