İl Sağlık Müdürü Gülüm, Harran Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Harran Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gülüm ziyaretinde hastanenin başhekimi Dr. Salih Tavur ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Halil Çiftçi ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık personeli ile bir süre sohbet eden Gülüm, salgın döneminde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Gülüm, ziyaret ettiği hastalar ve yakılarına da geçmiş olsun temennisinde bulundu.