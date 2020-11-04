İl Sağlık Müdürü Kalkan'dan "Organ bağışı yetersiz" açıklaması - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Kalkan'dan "Organ bağışı yetersiz" açıklaması

04.11.2020 12:13
İl Sağlık Müdürü Kalkan'dan

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, organ bağışının her geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 1.5 - 2 kat artış gösterdiğini ancak buna rağmen yetersiz kaldığını bildirdi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, organ bağışının her geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 1.5 - 2 kat artış gösterdiğini ancak buna rağmen yetersiz kaldığını bildirdi.

Kalkan, "3-9 Kasım Doku, Organ Nakli ve Bağış Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışının bağış birimi olan tüm hastanelere, Türkiye Organ Nakli Vakfı'na, organ nakil merkezlerine, Sağlık Müdürlüklerine ve aile hekimliklerine yapılabileceğini belirtti.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Kalkan, "Organ bağışı her geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 1.5 - 2 kat artış göstermekte olup, bu artış halen çok yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde yılda 1 milyon nüfus başına azami 25 kadavra donör sağlayabildiğimiz takdirde organ nakli bekleme listelerindeki hastaları tedavi etme şansını yakalayabiliriz. Ülkemizde ölenlerin sadece yüzde 25-30'unun yakınları organ bağışını kabul etmektedirler. Bu da yılda bir milyonda 3,5 - 4 kişi demek." ifadelerini kullandı.

Kalkan, geçen yıl Tekirdağ'da beyin ölümü gerçekleşen 11 hastadan 2'sinin organlarının yakınları tarafından bağışlandığını bildirdi.

İl olarak kadavradan organ bağışında yıllık ortalamanın çok altında kaldıklarına dikkat çeken Kalkan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle her yıl ülkemizde 6-7 bin kişi organ nakli beklerken yaşamını kaybediyor. Yaş ortalaması da oldukça düşük. Örneğin böbrek hastalarının yüzde 50'sine yakınını 5-40 yaş arası kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bir böbrek hastası ya da karaciğer hastası yakınlarından bağış alabiliyor ancak kalp, ince bağırsak, akciğer nakli bekleyen hastalarımız canlıdan canlıya değil, sadece kadavradan gelen organla hayatlarına devam edebilecekler. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastayı hayatta tutmamız imkansız, ancak organ bekleyen ve nakil olan hastanın hayata tutunması, çalışması, evlenmesi, anne baba olması, dışarıda eğlenmesi organ nakli ile mümkün olmaktadır."

Kalkan, herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Organ Bağışı, Organ Nakli, Tekirdağ, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Kalkan'dan 'Organ bağışı yetersiz' açıklaması - Son Dakika


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