DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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İl Sağlık Müdürü Karakaya; Isparta'da pozitif vakaların yüzde 90'ı evinde ISPARTA İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, kentte Covid- 19 testi pozitif olan vatandaşların yüzde 90'ının evinde olduğunu belirterek, "Biz sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz" dedi.

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İl Sağlık Müdürü Karakaya; Isparta'da pozitif vakaların yüzde 90'ı evinde

ISPARTA İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, kentte Covid- 19 testi pozitif olan vatandaşların yüzde 90'ının evinde olduğunu belirterek, "Biz sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, koronavirüs testi pozitif çıkan vakalarla ilgili bilgi verdi. Karakaya, "Isparta'da koronavirüs testi pozitif olan vatandaşların hepsi hastanede yatacak diye bir şart yok. Şu an Isparta'da pozitif olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ı evindedir. Sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz. Birçok kişi ayakta atlatıyor. Ayakta atlatılması bu hastalığın önemsenmemesi anlamına gelmiyor. Şu an 163 filyasyon ekibimiz var. Bunların 71'i hekimli, 92'si de sağlık personeli filyasyon ekibi" diye konuştu.

KAMU KURUMLARINDA HES KODU UYGULAMASISağlık Müdürü Karakaya, ayrıca kentte kamu kurumlarında önümüzdeki günlerde HES kodu uygulamasına gidileceğini söyledi. Karakaya, "HES kodu uygulamasıyla filyasyonda olan kişi otobüse ve uçağa binemiyor. Yakın zamanda alt yapısını hazırladığımızda, kamu binasına girmesini engelleyeceğiz. HES kodu almayan vatandaş giremeyecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya'nın konuşması ve detaylar

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Bıçaklı saldırda kendisi için değil, öldürülen köpeği için şikayetçi oldu

SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı H.Y.'yi bıçaklayan, köpeğini ise bıçaklayarak öldüren Faruk Coşkun (32) tutuklandı. Köpeği ölen H.Y. ifadesinde, 'Beni bıçakladığı için değil, köpeğimi öldürdüğü için şikayetçiyim' dedi.

Olay, dün gece saatlerinde İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı H.Y. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Faruk Coşkun belinden çıkardığı bıçakla H.Y.'ye ait yavru köpeğe saldırdı. Köpeği bıçaklayarak ölümüne neden olan Coşkun, ardından arkadaşı H.Y.'yi de karnından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.Y.'yi hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanan Faruk Coşkun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ifade veren H.Y., 'Beni bıçakladığı için değil, köpeğimi öldürdüğü için şikayetçiyim' dedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Karakaya, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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