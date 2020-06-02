İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayat sürecinde hastanelerde kabul edilecek hasta sayıları konusunda düzenleme yapıldığını, bu nedenle mutlaka Alo 182'den ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alarak müracaat edilmesi gerektiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların normalleşme süreci ile hafifletilmeye başladığı hatırlatıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vaka sayılarının düştüğü bu günlerde koronavirüsle mücadelenin ikinci aşamasına geçildiği belirtilen açıklamada, İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'nın ifadelerine de yer verildi.

Kaşıkcı, normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı, Kovid-19 pandemisinin hafifleme sürecinde hastanelerde normale dönüş planı kapsamında yeni düzenlemelere geçildiğine dikkati çeken Kaşıkcı, bu sürecin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticiler ve farklı branşlarda çalışan hekimlerin dahil edildiği kurullar oluşturulduğunu belirtti.

Pandemi döneminde hizmet alamayan hastaların artan başvurusu, hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak hazırlıkların yapıldığını aktaran Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Çalışanların ve hastaların güvenliği bizim içi çok önemli. Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri belirlendiğinden, kabul edilecek hasta sayıları konusunda düzenleme yapıldı. Bu nedenle hastaneye mutlaka Alo 182'den ya da MHRS'den randevu alarak müracaat edilmeli. Hastalarımız mümkün olduğunca poliklinik muayenesine yalnız olarak, muayeneye alınacağından zorunlu haller haricinde refakatçi ile gelinmemesine dikkat etmeli. Bu süreci, birlikte kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak aşacağız. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile salgını kontrol altına aldık ancak tehlike henüz geçmiş değil. Bu yüzden normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde maske kullanımına, sosyal mesafeye ve kişisel hijyene her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor."