İl Sağlık Müdürü Koç, Başkan Yaka'yı Ziyaret Etti
18 dakika önce
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve beraberindeki heyet, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.
Konya
İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve beraberindeki heyet, Karapınar
Belediye Başkanı Mehmet Yaka
'yı ziyaret etti.
Yaka, makamında gerçekleşen ziyarette, Karapınar'daki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetleri konuşuldu.
Koç, beraberindeki heyet ve yaka, sağlık yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Yaka, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:28 Kaynak: AA
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