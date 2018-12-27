Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü Koç, Başkan Yaka'yı Ziyaret Etti

İl Sağlık Müdürü Koç, Başkan Yaka'yı Ziyaret Etti

18 dakika önce

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve beraberindeki heyet, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Koç, Başkan Yaka'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve beraberindeki heyet, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.

Yaka, makamında gerçekleşen ziyarette, Karapınar'daki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetleri konuşuldu.

Koç, beraberindeki heyet ve yaka, sağlık yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yaka, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:28 Kaynak: AA

Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel
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