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İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok

14.09.2021 13:50
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok, System.String[]

GÖZTEPE Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

GÖZTEPE Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Aşıyı olmak durumundayız. Elimizde başka bir silah yok" dedi.

Kadıköy'de bulunan ve yapımı tamamlanan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, yetkililer ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Öncelikli olarak çocuklarımızı okullarına kavuşturan kovid süresince dünyanın en iyi mücadelesini ortaya koyan bütün devletin kurumlarıyla, sağlık kurumlarıyla, imkanlarla bu mücadeleye katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Başta sağlık çalışanları olarak minnet ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Kovid başlangıcında filyasyon ekipleri oluştururken, bu ekiplerin sayısını arttırma açısından diş hekimi ve teknisyen arkadaşları düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımız tereddüt etmişlerdi.  Ben her bir diş hekimime, her bir çalışanımıza diş hekimi olduğu halde, diş teknisyeni olduğu halde filyasyona gönülden katılan bütün çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

"AŞIYI OLMAK DURUMUNDAYIZ"Memişoğlu, "Kovid salgını maalesef henüz bitmedi.  Aşılamayla büyük avantaj elde etmiş olmakla beraber halen daha salgında tedbirlerimizi, kişisel korumaya, hijyeninize, maskenize dikkat etmek zorundayız. En önemlisi de aşıyı olmak durumundayız. Elimizde başka bir silah yok. Bu mücadele ile ilgili bu üçünden başka kendi kişisel hijyenimiz, kurallara uymak ve aşıdan başka bir şansımız yok. İstanbul'da yaklaşık 15 gündür kovidle ilgili sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerdeki artışın İstanbul'a bir süre sonra yansıyacağını öngörmekle birlikte, inşallah bu yükselmeyi yaşamayız. Yaşasak ta sağlık sistemimiz ve sizler sayesinde bunu yönetebilir haldeyiz. Biz insanların hasta olmasını istemiyoruz. Yoğun bakımda yatmasını istemiyoruz. İnsanların ölmesini istemiyoruz.  Onun için insanlar aşı olsun istiyoruz. Aşı olmak istemeyenleri de iknayla, bilgilendirerek biz aşı olmalarını sağlatacağız. Herkesin kendi öz iradesi ile karar vereceği bir husustur bu ama şu net aşı yoğun bakımlarda ölüm oranlarını 10/9 azaltıyor. Bu ispatlanmış bir şey" diye konuştu.Memişoğlu, diş hizmetleri ile ilgili olarak "2019 yılında 6 buçuk milyon insanımıza 8 buçuk milyon kez poliklinik ve hizmet sunmuşuz.  Kovid nedeniyle bu rakam yarı oranında azaldı. Kovid ile mücadelede belirli bir aşama kaydedildi. Vatandaşlarımız diş hizmetine kavuşur hale geldiği. Bekleyen ve ötelenmiş bir sağlık hizmetini yönetebilmek durumundayız" şeklinde konuştu.Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Memişoğlu ve beraberindekiler hastaneye gezdi, yetkililerden bilgi aldı.


İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürü, Göztepe, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşı olmak durumundayız, elimizde başka bir silah yok - Son Dakika
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