Üye Girişi
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK - Son Dakika

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK

14.09.2021 15:21

GÖZTEPE Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

GÖZTEPE Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Aşıyı olmak durumundayız. Elimizde başka bir silah yok" dedi.

Kadıköy'de bulunan ve yapımı tamamlanan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, yetkililer ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Öncelikli olarak çocuklarımızı okullarına kavuşturan kovid süresince dünyanın en iyi mücadelesini ortaya koyan bütün devletin kurumlarıyla, sağlık kurumlarıyla, imkanlarla bu mücadeleye katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Başta sağlık çalışanları olarak minnet ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Kovid başlangıcında filyasyon ekipleri oluştururken, bu ekiplerin sayısını arttırma açısından diş hekimi ve teknisyen arkadaşları düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımız tereddüt etmişlerdi. Ben her bir diş hekimime, her bir çalışanımıza diş hekimi olduğu halde, diş teknisyeni olduğu halde filyasyona gönülden katılan bütün çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

"AŞIYI OLMAK DURUMUNDAYIZ"

Memişoğlu, "Kovid salgını maalesef henüz bitmedi. Aşılamayla büyük avantaj elde etmiş olmakla beraber halen daha salgında tedbirlerimizi, kişisel korumaya, hijyeninize, maskenize dikkat etmek zorundayız. En önemlisi de aşıyı olmak durumundayız. Elimizde başka bir silah yok. Bu mücadele ile ilgili bu üçünden başka kendi kişisel hijyenimiz, kurallara uymak ve aşıdan başka bir şansımız yok. İstanbul'da yaklaşık 15 gündür kovidle ilgili sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerdeki artışın İstanbul'a bir süre sonra yansıyacağını öngörmekle birlikte, inşallah bu yükselmeyi yaşamayız. Yaşasak ta sağlık sistemimiz ve sizler sayesinde bunu yönetebilir haldeyiz. Biz insanların hasta olmasını istemiyoruz. Yoğun bakımda yatmasını istemiyoruz. İnsanların ölmesini istemiyoruz. Onun için insanlar aşı olsun istiyoruz. Aşı olmak istemeyenleri de iknayla, bilgilendirerek biz aşı olmalarını sağlatacağız. Herkesin kendi öz iradesi ile karar vereceği bir husustur bu ama şu net aşı yoğun bakımlarda ölüm oranlarını 10/9 azaltıyor. Bu ispatlanmış bir şey" diye konuştu.

Memişoğlu, diş hizmetleri ile ilgili olarak "2019 yılında 6 buçuk milyon insanımıza 8 buçuk milyon kez poliklinik ve hizmet sunmuşuz. Kovid nedeniyle bu rakam yarı oranında azaldı. Kovid ile mücadelede belirli bir aşama kaydedildi. Vatandaşlarımız diş hizmetine kavuşur hale geldiği. Bekleyen ve ötelenmiş bir sağlık hizmetini yönetebilmek durumundayız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Memişoğlu ve beraberindekiler hastaneye gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürü, Göztepe, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! 15:44 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı 15:41 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 15:33 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor 15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı 14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı
Müge Anlı'ya 13:57 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi 13:51 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri
15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı
15:47 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu
15:43 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!
15:40 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı
15:35 Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü
15:18 Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü
15:10 Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti
15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
14:57 Trabzon dönüşü futbolculara hatalarını izletti! Terim: Gerçekten inanamıyorum
14:36 Milli Takım'la görüşmek için İstanbul'a gelen Kuntz ortalığı karıştırdı
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu         
15:58
Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu         
15:48
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz         
15:42
Rıdvan Dilmen'in, gündem olan Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü         
15:35
Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü         
15:18
İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı         
14:46
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi         
13:55
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 16:04:54. #1.13#
SON DAKİKA: İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: AŞI OLMAK DURUMUNDAYIZ, ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement