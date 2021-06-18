Üye Girişi
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ" - Son Dakika

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ"

18.06.2021 09:30

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, müjdeyi, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" diyerek verdi.

"İSTANBUL'DA POZİTİFLİK ANLAMINDA EN AZ VAKAYLA KARŞILAŞIYORUZ"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama hakkında tüm merak edilenleri ve gelinen son durumu DHA'ya anlattı. Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "11 Mart 2020'den beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şu anda İstanbul'da o zamandan beri görülen pozitiflik anlamında en az vakayla karşılaşıyoruz. Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor. En azından şunu net söyleyebiliriz ki; Temmuz ve Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz Kovid harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA AŞILAMAYI BİTİRMİŞ OLURUZ"

Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu andaki nüfusa göre İstanbul'daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul'da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul'da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul'da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz" dedi.

MASKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vatandaşın en merak ettiği konuların başında gelen maske kullanımı konusuna da değinen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini söyledi. Memişoğlu, "Bazen bize de soruluyor; 'Maske ne zaman çıkacak? Salgın ne zaman bitecek?' deniyor. Dünya üzerinde hiçbir bilim insanı bu salgının ne zaman biteceğini maalesef bilmiyor. Çünkü bu salgın geçmişteki salgınlardan çok farklı seyreden bir salgın. Onun için bütün dünyada bitmediği sürece, bu salgının hiçbir zaman bitmediğini bilmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın farkındalığı olduğu sürece, aşı oldukları sürece temmuz – ağustostan itibaren çok daha rahat, kısıtlamaların çok azaldığı bir döneme gireceğiz diye öngörüyoruz. Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ DOZ SİNOVACLARI YAPABİLİYORUZ, BİONTECH'LE STOK SORUNUMUZ YOK"

Yeterli sayıda aşı olduğunun altını çizen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac'ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Ama şu var, Biontech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuzda yok. Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde. İmkanımız da var. İnsanların da gelmesinden, aşıya talebinden çok memnunuz. Çünkü bizim için bir bayram olarak düşünün bunu. İki  senedir yaşadığımız bir süreç vardı. Bizim için hastalıkla mücadele değil, hastalanmadan insanları korumak bayram demektir" dedi.

"OKULLARIN RAHATLIKLA  AÇILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

"Açık havada mesafeyi koruduğunuz sürece maskeyle ilgili kullanım kısıtlarının kalkacağını öngörüyorum" diyen Memişoğlu, "Vaka sayılarımız bu seviyede olursa ya da aşağı düşerse ben okulların rahatlıkla açılacağını öngörüyorum. Zaten aşılama da bunu sağlayacak. Artık çocuklarımızın sosyal yaşamları ile beraber okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine Eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili olarak da "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ

İl Sağlık Müdürü, İstanbul, Bayram, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi 09:26 Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart 08:48 Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Survivor 2021'de bu hafta elenen isim Dora oldu 08:19 Survivor 2021'de bu hafta elenen isim Dora oldu
Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı 07:49 Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu 07:32 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor 22:04 Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor
20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor

Son Dakika Haberleri
09:27 Cansız erkek bedeni, park halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda bulundu
09:26 Nehir Erdoğan sevgilisi Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi
08:47 Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart
08:23 İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü
08:19 Survivor 2021'de bu hafta elenen isim Dora oldu
08:13 Restoran basıp polise ateş açtılar! Balkonda uyuyan kadını vurdular
07:44 Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım
07:33 Kılıçdaroğlu, savcılara son kez çağrı yaptı! HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu
07:32 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu
Cansız erkek bedeni, park halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda bulundu Cansız erkek bedeni, park halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda bulundu         
09:27
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Restoran basıp polise ateş açtılar! Balkonda uyuyan kadını vurdular Restoran basıp polise ateş açtılar! Balkonda uyuyan kadını vurdular         
08:13
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı         
01:15
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı         
21:43
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor         
17:55
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı         
17:43
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı         
13:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 09:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement