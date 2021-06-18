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İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah

18.06.2021 10:33

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini belirterek, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Temmuz-ağustos aylarında maskenin çıkarılması dahil kısıtlamaların esnetilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, müjdeyi "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" sözleriyle verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama hakkında tüm merak edilenleri ve gelinen son durumu anlattı. Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "11 Mart 2020'den beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şu anda İstanbul'da o zamandan beri görülen pozitiflik anlamında en az vakayla karşılaşıyoruz. Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor. En azından şunu net söyleyebiliriz ki; Temmuz ve Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz Kovid harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA AŞILAMAYI BİTİRMİŞ OLURUZ"

Aşılamaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu andaki nüfusa göre İstanbul'daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul'da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul'da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul'da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi kutlayacağız
"Çocuklarımızın arkadaşlarına ve öğretmenlerine eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum.

MASKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vatandaşın en merak ettiği konuların başında gelen maske kullanımı konusuna da değinen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini söyledi. Memişoğlu, "Bazen bize de soruluyor; 'Maske ne zaman çıkacak? Salgın ne zaman bitecek?' deniyor. Dünya üzerinde hiçbir bilim insanı bu salgının ne zaman biteceğini maalesef bilmiyor. Çünkü bu salgın geçmişteki salgınlardan çok farklı seyreden bir salgın. Onun için bütün dünyada bitmediği sürece, bu salgının hiçbir zaman bitmediğini bilmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın farkındalığı olduğu sürece, aşı oldukları sürece temmuz - ağustostan itibaren çok daha rahat, kısıtlamaların çok azaldığı bir döneme gireceğiz diye öngörüyoruz. Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ DOZ SİNOVACLARI YAPABİLİYORUZ, BİONTECH'LE STOK SORUNUMUZ YOK"

Yeterli sayıda aşı olduğunun altını çizen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac'ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Ama şu var, Biontech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuzda yok. Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde. İmkanımız da var. İnsanların da gelmesinden, aşıya talebinden çok memnunuz. Çünkü bizim için bir bayram olarak düşünün bunu. İki senedir yaşadığımız bir süreç vardı. Bizim için hastalıkla mücadele değil, hastalanmadan insanları korumak bayram demektir" dedi.

"OKULLARIN RAHATLIKLA AÇILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

"Açık havada mesafeyi koruduğunuz sürece maskeyle ilgili kullanım kısıtlarının kalkacağını öngörüyorum" diyen Memişoğlu, "Vaka sayılarımız bu seviyede olursa ya da aşağı düşerse ben okulların rahatlıkla açılacağını öngörüyorum. Zaten aşılama da bunu sağlayacak. Artık çocuklarımızın sosyal yaşamları ile beraber okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine Eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili olarak da "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, İstanbul, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah - Son Dakika


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