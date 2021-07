İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Pozitif vakalar yüzde ellinin üzerinde arttı, 4. dalga tehlikesi var" - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentte salgının seyrine yönelik açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Vaka anlamında şu andaki hızla bu tehlike var ama ağustos ayı çok stratejik bir ay. Pozitif vakalarımız 2 hafta evveline göre yüzde ellinin üzerinde artmış durumda. Son bir hafta, on gündür çok çok az da olsa hastaneye yatışlarda bir artış var. İnsanların aşıyı sahiplenmesini bekliyoruz" dedi.

Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele sürerken Türkiye'de salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında düşüş yaşanırken son günlerde Covid-19 pozitif sayısı gün geçtikçe artıyor. Vaka sayılarındaki artış ve varyantlar salgında yeni bir dalga ihtimalini gündeme getirirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu megakentte salgının seyri ve yürütülen çalışmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, salgında ağustos ayının çok önemli olduğunu ifade ederken, İstanbul'da pozitif vaka sayısının yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekti. Memişoğlu, vatandaşları kurallara uyum ve aşı olunması noktasında uyardı.

"POZİTİF VAKALARIMIZ 2 HAFTA EVVELİNE GÖRE YÜZDE ELLİNİN ÜZERİNDE ARTMIŞ DURUMDA"

Megakentteki son duruma ilişkin bilgi veren ve pozitiflik oranındaki yükselişe dikkat çeken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Dünyada da bu zamanda yükselmeler var, aynı şekilde Türkiye'de de var. Bunun yansıması İstanbul'da da aynı şekilde pozitif vakalarımız 2 hafta evveline göre yüzde ellinin üzerinde artmış durumda. Toplumu aşıya davet ediyoruz ki günlük İstanbul'da ortalama 430 bin kapasite açıyoruz büyüklerimizin aşıya taleplerinden memnunuz. Onlar, yüzde 88 bandında aşılanmış durumda. Genç grubun da aşıya gelmesini bekliyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlardan bir istirhamım daha olacak. O da 3. doz aşılarını lütfen bir an önce olmalarını istiyoruz. Bu halen daha düşük oranda, onlar için çok önemli. İnsanların aşıyı sahiplenmesini bekliyoruz" dedi.

"İSTANBUL NÜFUSUNUN YÜZDE 65'İNİ AŞILADIK"

İstanbul'da aşılama oranlarına ilişkin verileri paylaşan Memişoğlu, "Şu an için İstanbul nüfusunun yüzde 65'ini yaklaşık 7.5 milyonunu hedef nüfusumuzu tamamlamış durumdayız. İkinci doz tamamlananlar ise yüzde 41'e gelmiş durumda. İstanbul'da iki doz aşısı yapılan hedef nüfustaki insan sayımız yaklaşık 4, 5 milyonu geçmiş durumda. 3. dozu da yaklaşık 600-700 bin insanımıza yaptık. Haziran temmuz ağustosta biraz rahat olacağımızı öngörmüştük zaten, ağustos ayı herkes için çok kritik bir ay. Çünkü bu ağustos ayındaki uyumumuz ve aşı oranlarımız eylül ekimdeki salgındaki seyri çok etkileyecek. Bayramı bayram gibi yaşadık, insanlarımız biraz bunalmışlardı, biraz rahatladılar. Ama ağustos ayında biraz çaba göstererek biz eylül ekim ayını çok rahat geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"17 İLE 65 YAŞ ARASI AŞILAMA ORANLARI HALEN DAHA YÜZDE 40 BANDINDA"

Vakalardaki yükselişin okulların açılmasına yönelik etkisini değerlendiren Memişoğlu, "Ben çocuklarımızın okullara gitmesi gerektiğini, özellikle ilkokul çağındaki çocukların bir an önce okullarına kavuşması gerektiğini düşünenlerdenim. Bizim aşılamayla o çocuklara bunu sağlayacağımızı öngörüyoruz. Vakaların yükselmesinden çok, yoğun bakıma yatan, ölen ve ya hastalanan insan sayısı çok önemli. Komplo teorileriyle değil karşılığı olan verilerle hareket etmemiz lazım. Şu an için bu konuda hastanelerimize çok az da olsa yansımasının yanında, yük haline daha gelmiş değil. Özellikle 17 ile 65 yaş arası aşılama oranları halen daha yüzde 40 bandında bunu bizim en azından yüzde 80 bandına çıkarmamız lazım. Haziran'ın 15'ine kadar stabil bir seyir vardı. Son bir hafta, on gündür çok çok az da olsa yatışlarda bir artış var ama bu ağır ve ölen hastalara yansımış değil. Hem alt yapı hem aşı olarak elimizde her türlü imkan var, İnsanlar sadece lütfen aşılarını olsunlar. Ben korkutarak değil, insanları eğiterek ve bilinçlendirerek, yasaklayarak değil insanları gerçekten bilgilendirerek bu işi yönetebileceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"AŞILARIMIZI YAPTIRMAZSAK GERÇEKTEN CİDDİ ORANDA HASTANELERİMİZE YÜK BİNDİRİRİZ"

Megakentte 4. dalga tehlikesine ilişkin konuşan Memişoğlu, "Vaka anlamında şu andaki hızla bu tehlike var ama bir daha söylüyorum; ağustos ayı çok stratejik bir ay. Bu ayı iyi değerlendirirsek bu dalgayı ölüm, yoğun bakım ve hastaneye yatarak çok az miktarda zararla atlatırız diye öngörüyoruz. Eğer biz bu ağustos ayını hem maske, aşılama hem de mesafe anlamında iyi değerlendirirsek eylül ekim ayında çok yüksek bir dalgayla karşılaşmayız. Kapalı alanlarda yemek alanlarında, düğün dernek, toplantı gibi alanlarda lütfen herkes maskesini kullanmaya devam etsin. Toplu taşımalarda herkesin maskesini özellikle kullanmalarını, hijyenlerine dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu sayısal yükseliş eğer aşı olmazsak, toplumsal olarak uyum göstermezsek, eylül ayında sıkıntı yaşayabiliriz. Pozitif vakalardan çok hastaneye yatışları engelleyecek şekilde hareket etmemiz de fayda var. Bunu sağlayacak esasında aşı bu net, bu ikisini sağladığımız zaman ağustos ayında biz dördüncü dalgada vakalarımız yükselse de bunu bir grip hastalığına benzer şekilde atlatırız ümidindeyiz. Aşılarımızı yaptırmazsak gerçekten ciddi oranda hastanelerimize yük bindiririz" diye konuştu.

"SALGINI DAHA ŞİDDETLİ HALE GETİRİRSEK KISITLAMALARLA DA ENGELLEMELERLE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Salgınla ilgili bilim insanlarından gelen zıt yöndeki açıklamalara ilişkin konuşan ve yükselen vakalara karşı kısıtlama gelmesi ihtimalini değerlendiren Memişoğlu, "Biz bilim insanları çok uç noktalarda tartışabiliriz ama bunları bazen kamuoyunun önünde tartışmak, ayrıntılı ve derinlemesine bilgisi olmayan insanların spekülasyon yapmalarına sebep veriyor. Onun için bilim insanlarının çok hassasiyetle konuşması gerekiyor. Gerçek ispatlanmış verilerle konuşmamız lazım. Özellikle bilim insanlarının tam olarak sorumluluğunu taşıma zamanı olduğunu düşünüyorum. Kısıtlamalar ve ya bu tür önleyici faaliyetlerin hastalığın vakaların sayısına, seyrine göre olacaktır. Şu an için böyle bir planlama olmadığını düşünüyorum ama gelecek birkaç hafta bize ne gösterecek bu çok önemli. Buna göre hareket edilir, Bu salgını daha şiddetli hale getirirsek hep beraber bunun karşılığında da kısıtlamalarla da, engellemelerle karşılaşabiliriz. Az miktarda aşıya karşı olan vatandaşlarımızı da biz ikna edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı/İHA)