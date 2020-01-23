İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek sağlık alanında ve hastanelerde yapılan çalışmaları değerlendirdirdi.

Tepe, eksiklerin olduğunu belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'nde şu an 2 doktorumuz var. Yeni doktor bulmakta ise zorlanıyoruz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümlerinde yatak sayısında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Tepe, "Yatak sayısını artırmak için hastanenin bazı bölümlerini büyütmek istedik ancak bazı prosedürlere takıldık. Rizemiz diğer illere nazaran sosyal açıdan küçük bir il. Şu an sosyal alanlarımız sınırlıdır. Coğrafyamız, tabiattan zevk alanlar için muhteşem olsa da şehir hayatını benimseyenler için eksikliklerle dolu. Bunu kabul etmek gerekir. Onun için Rize'de doktorlar durmak istemiyor." diye konuştu.

Tepe, üniversitede kadro alabilmek için bazı doktorların Rize'ye gelmeyi kabul ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"O zaman üniversitedeki kadroları liyakatli insanlarla doldurmak gerekir. Mesleğinde üst seviyede olanların tıbbi bilgi ve beceri noktasında en üst seviyede olması gerekir. Ayrıca insani vasıflarla donatılmış olmaları gerekiyor. Yani hastaya ilgili olması gerekir. Doktorların hastaya moral vermesi gerekiyor. Hasta daha sonra bilgi istiyor. Üçüncü olarak da tedavi istiyor. Açık konuşuyorum, direkt üçüncüden işe başlayan doktor istemiyoruz."