İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den 112 Acil Servis personeline ziyaret - Son Dakika

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Acil Tıp Teknisyenleri Haftası kapsamında 112 Acil Servis istasyonlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Uzmanı Erkan Yamaç, İl Ambulans Hizmetleri Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner ile Serdivan ve Pamukova ilçelerindeki istasyonları ziyaret eden Öğütlü, personelin haftasını kutladı.

Personelinin yaşamla ölüm arasında yardıma ihtiyaç duyan insanların hayatına dokunduğunu belirten Öğütlü, "112 personelimiz görevlerine duydukları bağlılık, inanç ve azimle yaşadıkları zorlukların üstesinden geliyor. 112 Acil Sağlık hizmetinin vazgeçilmezi acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerimiz nezdinde tüm görevli personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren 112 Acil Servis personeli de Öğütlü'ye teşekkür etti.