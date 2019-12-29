İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den "domuz gribi" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den 'domuz gribi' açıklaması - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den "domuz gribi" açıklaması

6 saat önce

Sakarya Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kentte "domuz gribi" adıyla bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türüne rastlanmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den

Sakarya Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kentte "domuz gribi" adıyla bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türüne rastlanmadığını bildirdi.

Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, "domuz gribi" adı altında vaka sayılarının Sakarya'da artığına ilişkin haberler üzerine açıklamada bulunma gereği duyulduğunu belirtti.

Kentte son günlerde "domuz gribi" vakalarının artığı yönünde haberlerin yer aldığına işaret eden Öğütlü, kentte "domuz gribi" adıyla bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türüne rastlanmadığını kaydetti.

Öğütlü, hastanelere yapılan başvuruların mevsime bağlı soğuk algınlığı vakaları olduğunu belirterek, bu rakamların da normalin üzerinde bir düzeyde seyrettiğini ifade etti.

Bu aylarda hasta sayısında belirgin bir artışın beklendiğini ancak bunun bir salgın olarak değil, mevsimsel grip hastalığının aktif dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulayan Öğütlü, şunları kaydetti:

"Son haftalarda yurt genelinde grip olan hasta sayılarında artış görülmektedir ve artış devam edebilir. İlimizde grip vakaları korkulacak bir salgın boyutunda değildir. Gripli hasta sayılarındaki artış olağan bir durum olup geçmiş grip sezonlarıyla kıyasladığında benzer olduğu görülmektedir. Ülkemizde dolaşımdaki baskın grip virüsü influenza A (H3N2) virüsüdür. Bununla birlikte grip benzeri hastalıklara neden olan diğer solunum yolu virüsleri de dolaşımda yüksek düzeyde yer almaktadır. Dolaşımdaki diğer solunum yolu virüslerinin baskınlığı mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir."

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Gripten korunmak için sabun ve su ile ellerinizi sık sık yıkayın. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınınız. Yüzeyleri sık sık temizleyiniz. Yeterli ve dengeli besleniniz. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınınız. Kapalı ve kalabalık ortamları sık sık havalandırınız. Herhangi bir risk grubundaysanız grip aşısı yaptırınız." ifadelerini kullanıldı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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