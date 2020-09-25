İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den sağlık çalışanına yapılan saldırıya tepki - Son Dakika

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Acil Servisinde sağlık çalışanına yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, SAÜEAH Acil Servisinde dün akşam pansuman yapan sağlık personeline hasta ve yakınları tarafından saldırıda bulunulduğunu anımsattı.

Hastane güvenliğinin olaya müdahale etmesi ile çok daha üzücü sonuçlar yaşanmasının önüne geçildiğini belirten Öğütlü, "Kendisine yardım etmeye çalışan sağlık personeline saldıran şahıs ve yakınları adalet önünde hesap verecek. Dileğimiz o ki bu tip şahıslar en ağır cezayı alarak bir daha böyle olaylara teşebbüs etmeye cesaret bulamasın. Sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken, yaşanan insanlık dışı bu olayı esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.