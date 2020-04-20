İl Sağlık Müdürü Öğütlü, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Pamukova'da göreve giden sağlık ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, psikolojik sorunları olan bir hasta için olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinin her zaman olduğu gibi hızla vakaya müdahale etmek için yola çıktığını belirtti.

Müdür Öğütlü açıklamasında, şahsın ambulansı görünce aracıyla önce ambulansa çarptığını sonra da ambulansın şoförüne ve personele saldırdığını belirterek, "Saldırıya uğrayan personellerimize acil şifalar dileriz, yaşanan bu durumu şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Pamukova ilçesinde dün psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Z.C'nin (40) çevresine zarar vermeye başlaması üzerine sağlık ekiplerine haber verilmiş, ekipleri evin önünde gören Z.C'nin otomobiliyle ambulansa çarpması sonucu sağlık görevlilerinden biri kolundan yaralanmıştı.

Ambulansı kullanan sağlık görevlisini de darbeden Z.C, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından İstanbul'daki bir hastanenin psikiyatri servisine gönderileceği öğrenilmişti.