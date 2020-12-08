İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz

08.12.2020 13:01
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz, System.String[]

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kentte koronavirüs vaka sayındaki artışla ilgili olarak, "Salgının zirvesindeyiz Samsun anlamında baktığımızda.

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kentte koronavirüs vaka sayındaki artışla ilgili olarak, "Salgının zirvesindeyiz Samsun anlamında baktığımızda. Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Samsun'da vaka artışının yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu belirtti. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.

?' AİLE İÇİ ZİYARETLER ARTIŞA NEDEN OLDU'İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, vaka sayısının düşürülmesi için yapılan çalışmalara devam edildiğini belirterek vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı yaptı. Oruç, "Fakat geldiğimiz mevsim itibariyle havaların soğuması ve ev içi ziyaretlerin artmasını da öngörerek vaka sayımız arttı ve şu anda artmaya da devam etmekte. Vatandaşlarımızın daha çok tedbirli olmasıyla bu vakaların önüne geçilebilir. Mevsimsel olarak baktığımızda kronik hastalıkların yaygınlaştığı, mevsimsel grip hastalığının yaygınlaştığı dönem bununla birlikte havaların soğuması ve kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmek, aile içi akraba ziyaretlerini daha fazla yapmak vakaların artışına neden oluyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Akrabalar arası ziyaretleri ertelemek, aile içi ikramlar, günler gibi merasimlerden uzak olmak gerekmekte" şeklinde konuştu.'REHAVET OLUŞTU'Yazın son zamanlarında bu konuda bir rehavet oluştuğunu söyleyen Oruç, "Samsun'a dışarıdan çok fazla kişinin gelip gitmesi, İstanbul'dan ziyaretlerin olması, ister istemez bir rehavet oluştu. Aslında kontrollü sosyal hayata geçmiştik fakat kontrol kısmı biraz daha vatandaşlarımız tarafından benimsenmedi. Normal sosyal hayatmış gibi herkes rahat olarak değerlendirdi. Gençlerde 'Nasılsa bana bir şey olmaz gencim' diye bir yanlış anlayış vardı ve daha çok rehavet oluştu. Bundan hemen sonra bu gençlerin aile içi ziyaretleri, büyüklerini ziyaretleri sonucunda yaşlılarımız ister istemez daha çabuk hasta oluyorlar, onlara bulaşıp bunun sonucunda da hastalığın daha çok yaygınlaşmasına sebep oldu" diye konuştu.'ZAYIF KALIRSAK ÖNÜ ALINAMAZ'Oruç, tüm kuruluşlar ve vatandaşların el birliği ile koronavirüse karşı tekrardan başarılı olması gerektiğini söyleyerek, "Eğer başaramayacak veya mücadelede zayıf kalırsak o zaman önü alınamaz pandemi o hale gelecektir. O yüzden maske, mesafe temizlik izolasyon kurullarına uyalım. İşimiz yoksa eğer dışarı çıkmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim, ev ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. İkramlar günler merasimler yapmayalım. Düğünlere gitmeyelim. mümkün ise evimizde kalalım bu kışı bu şekilde atlatalım inşallah bahar çok daha güzel olacaktır" dedi.'SALGININ ZİRVESİNDEYİZ'Samsun'da tüm kurumlarla topyekun bir mücadele içinde olduklarını dile getiren Oruç, "Biz salgının zirvesindeyiz Samsun anlamında baktığımızda. Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok. Bizim elimizde B,C,D planlarımız vardı ama şu an maksimum verimle, maksimum gücümüzle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Tüm kurumlardan araçlar, personeller çekiyoruz. Yoğun bakım anlamında yeni yataklar, yoğun bakımlar açıyoruz oluşan talebe karşılık verme anlamında. Biz 3-4 ay öncesinden görüp ona göre çalışmalar yapmıştık, kısmen artırmıştık, şu dönemde biraz daha artırıyoruz. İnşallah bu topyekun mücadeleyi sağlayarak pandeminin üstesinden geliriz" ifadelerinde bulundu.

Oruç, karantina kurullarını ihlal eden ya da kalacak yeri olmayan 47 kişinin de şu an KYK yurdunda izolasyonda bulunduklarını aktardı.


İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz
İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz

İl Sağlık Müdürü, Öğretim Üyesi, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürü Oruç: Samsun'da salgının zirvesindeyiz - Son Dakika


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