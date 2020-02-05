İl Sağlık Müdürü Öz KETEM'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Öz KETEM'i ziyaret etti - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Öz KETEM'i ziyaret etti

6 saat önce

4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Yenimahalle Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezi (KETEM)'i ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Öz KETEM'i ziyaret etti, System.String[]

4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Yenimahalle Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezi (KETEM)'i ziyaret etti.


KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Aybike Çadır tarafından il sağlık müdürü ve diğer yöneticiler ile merkez aile hekimlerine 2019 yılı boyunca kanser erken teşhisi için yapılan faaliyetler sunuldu. KETEM'de meme kanseri tanısı erken evrede yakalanan bir vatandaşımız ziyaret sırasında duygu ve düşüncelerini ifade ederek memnuniyetini dile getirdi. Uzm. Dr. Erdoğan Öz, kanserden korunmak için dengeli beslenme ve fiziksel aktivite başta olmak üzere sağlıklı yaşam tarzını benimsemenin ve erken tanı imkanı bulunan hastalıklarda da il sağlık müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sunulan tarama hizmetlerinden faydalanmanın önemli olduğunu belirtti.


Uzm. Dr. Erdoğan Öz, kanser tanısı alan hastalar için yapımı planlanan 300 yataklı kadın doğum Hastanesi ek binasında onkoloji ünitesi açılacağı müjdesini verdi. - ADIYAMAN

Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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