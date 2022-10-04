İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNAVRUZ ASANSÖR YERİNE MERDİVENLERİ KULLANIN - Son Dakika
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İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZNAVRUZ ASANSÖR YERİNE MERDİVENLERİ KULLANIN

04.10.2022 11:58

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, günlük yarım saat yürüyüşle başta diyabet olmak üzere, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyonun büyük bir kısmının önlediğini belirterek, 'Vatandaşlarımızdan özellikle birkaç durak öncesinde araçlardan inerek eve yürümelerini tavsiye ediyoruz.

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, günlük yarım saat yürüyüşle başta diyabet olmak üzere, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyonun büyük bir kısmının önlediğini belirterek, 'Vatandaşlarımızdan özellikle birkaç durak öncesinde araçlardan inerek eve yürümelerini tavsiye ediyoruz. Yine asansörlü olan binalarımızda asansörü terk edelim yürüyerek merdivenleri çıkalım' dedi.

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndan başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda biten etkinliğe Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda, İl Sağlık Müdürlülüğü tarafından oluşturulan stantta katılımcıların boy ve kilo ölçüleri alındı, bilgilendirici broşürlerden dağıtıldı.

GÜNLÜK YARIM SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle kamu kurumlarının desteğiyle farkındalık yürüyüşü yapıldığını belirterek, Bütün dünyada, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezite bizim en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi. Maalesef Türkiye'de Avrupa'nın en obez ülkelerinden bir tanesi. Pandemi süreci nedeniyle fiziksel aktivitenin unutulduğu bir süreçte İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza yürüyüş nedeniyle bir farkındalık oluşturmaya geldik. Obeziteyle birlikte başta diyabet olmak üzere hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıkları, kas eklem hastalıklarının artığını biliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza özellikle işe gidiş ve çıkışlarında günlük yarım saat bir fiziksel aktivite yapmasını istiyoruz dedi.

GÜNLÜK YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ, BİRÇOK HASTALIĞI ÖNLÜYOR

Yapılacak fiziksel aktivitenin temposunun özellikle iki kişinin birlikte yürüdüğü bir süreçte konuşarak belli bir temponun üzerindeki yürümesi şeklinde olduğunu dile getiren Dr. Öznaruz, 'Günlük yarım saatle yürüyüşle birlikte başta diyabet olmak üzere, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyonun büyük bir kısmını önlediğini biliyoruz. Yine diyabetli hastalarımızın özellikle fiziksel aktivite başta olmak üzere kilolarını bizim istediğimiz vücut kitle indeksinin altına düşürdüğü an itibariyle insanlarımızın yüzde 80'inin ilaçtan kurtulduğunu düşündüğümüzde ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, kendisi sağlığımıza ne kadar önem verdiğimizi burada ortaya koyuyoruz. Evlerimize giderken birkaç durak öncesinde araçlardan inerek yürümeliyiz. Alışverişe gittiğimiz an itibariyle alışveriş merkezlerinde iki yüz, üç yüz metre uzağa araçlarımızı park ederek yürüyelim. Yine asansörlü olan binalarımızda asansörü terk edelim yürüyerek merdivenlerimizi çıkalım' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

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