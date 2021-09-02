İl Sağlık Müdürü Polat: Elazığ'ın aşı haritasındaki rengi kırmızıdan sarıya geçti - Son Dakika

ELAZIĞ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, 302 bin kişinin birinci, 227 bin kişinin de ikinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, " Elazığ'ın aşı haritasındaki rengi kırmızıdan sarıya geçti" dedi.

Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nce 200 noktada kurulan aşı uygulama alanlarında vatandaşlar, istedikleri aşıyı yaptırabiliyor. Pandemi yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 75 olan Elazığ'da, 302 bin kişi birinci doz aşısını, 227 bin kişi ikinci doz aşısını ve 51 bin kişi ise üçüncü doz aşısını yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'ın aşı haritasındaki renginin kırmızıdan sarıya geçtiğini ve hedeflerinin mavi renge geçmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Polat, şunları söyledi:

"Yoğun bakım hastalarımızda artış var. Hem servis bazında hem yoğun bakım bazında hiçbir sıkıntı yaşamadık, yaşayacağımızı da düşünmüyoruz. İlimizde birinci doz aşı yaptıran kişi sayısı 302 bin, ikinci doz aşı sayısı 227 bin, üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 51 bin. Bu veriler sonucunda bugün itibariyle ilimizdeki aşılanma oranı yüzde 67,6. Sağlık Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışmaktayız. Yaklaşık 200 aşılama noktamız var. Bütün aile sağlığı, toplum sağlığı ve sağlıklı hayat merkezlerinde, bütün hastanelerimizde, özel, kamu ve üniversite hastanelerinde sabah 8'den gece 24'e kadar randevulu veya randevusuz aşılamaya devam etmekteyiz. Buna ilaveten Elazığ havaalanında, eski valilik binasında, yine bir alışveriş merkezimizde aşılamayı yapmaktayız. Ayrıca köylerimizdeki muhtarlarımızla temas halindeyiz. Oradan toplu aşılama isteği geldiği zaman sağlık ekiplerimizi oraya yönlendirip toplu aşılama yaptırıyoruz. Yeter ki vatandaşımız aşı olmak istersin, biz onun ayağına kadar gideriz, aşısını yaptırırız."