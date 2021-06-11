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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız" - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız"

11.06.2021 11:04

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız" İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda" İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan salgına ilişkin önemli açıklamalar

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentte salgının seyri ve aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu aşı alt yapısı ve kapasitesi olarak İstanbulluları aşılamalara hazır olduklarını belirterek, "İstanbul'da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda. İnsanların talebine, aşı konusundaki Bakanlığımızın planlamasına bağlı ama biz 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız diye düşünüyorum, tabi 12 yaş üzerinden bahsediyoruz" dedi.

Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele sürerken aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye'de salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılamada yaş sınırı gün geçtikçe düşerken farklı meslek grupları da aşılama programına dahil ediliyor. Yerli aşı çalışmalarının yanı sıra Pfizer- Biontech, Sputnic V, Sinovac aşılarının tedarik süreci de sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da megakentte salgının seyri ve aşılama çalışmalarına ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, megakenti aşılamak için alt yapı ve gerekli kapasiteye sahip olduklarını belirtirken, İstanbul'da salgının başından veri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranı olduğunu söyledi.

"İstanbul'da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda"

İstanbul'daki Covid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda. Salgının başladığından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranını yakalamış durumdayız. Salgında çok büyük bir özveriyle mücadele edildi ve iyi bir aşamaya gelmiş durumdayız İstanbul'da. Benim öngörüm yazı rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığımız yüksek pozitiflik oranlarımızı ve vaka sayılarımızı, yatan hasta sayılarımızı görmeyeceğiz. Şu anda salgın tamamen kontrol altında. Beklentimiz aşı oranlarımızı yükseltebildiğimiz kadar yükseltebilmek ki esasında şu anda toplumda aşıya çok büyük rağbet etmekte. Özellikle 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşıları yüzde 80'in üzerine çıkmış durumda. Bu çok büyük bir başarıdır. İnsanlarımızı aşıya bekliyoruz. Toplumun talebinden ve rağbetinden memnunuz. Bu kadar azalttığımız bir salgın sürecini aşılama yaparak da bitirmek istiyoruz" dedi.

"Şu anda dünyanın fire ve zayi oranında en iyi aşı sisteminin sahibiyiz"

Aşı kararsızlığı yaşayan vatandaşlarla ilişkin konuşan Memişoğlu, "Biz sağlıkçılar olarak esasında aşı bayramı diyelim. Bütün sağlık çalışanlarımız şu anda İstanbul'da aşı yaparken çok mutlular. Bayram neşesiyle yapıyoruz. Sağlık Hizmeti konusunda alçak gönüllü olmamıza gerek yok. Zayi konusunda hangi zayi ne kadar yapılmışsa fire verilmişse bunun gerekçesiyle beraber bir komisyonla bu zayi takip edilir. Bu yıllardır yapılan bir şey. Bazen yanlış algılar oluşabiliyor. Çöpe mi dökülüyor, insanlar bilsin ki şu anda dünyanın fire ve zayi oranında en iyi aşı sisteminin sahibi bir ülkede yaşıyorlar. Aşı karşıtlığı dünyanın her ülkesinde var. Spekülasyonlara ve ya ben böyle inanıyorum demekle değil, bilim dünyasına ses vermemiz lazım. İnsanları suçlamadan, korkutmadan aşının faydalarını anlatıp onları ikna etmemiz gerekir. Eleştirmek çok kolay, maalesef bu salgın sürecinde çok yanlış ifadeler de kullanıldı, yanlış algılar da oluşturuldu" dedi.

"Bilim insanlarının spekülatif hareket etmemesi lazım"

Maske zorunluluğunun kalkabileceğine ilişkin yorumları değerlendiren Memişoğlu, "Açık havada belirli mesafe korunarak özellikle bu kadar düşük oranlarımızın olduğu ve aşılamanın da Haziran ayında belli bir orana çıktıktan sonra serbest bırakılacağına inanıyorum. Bu tabi bize bağlı ama maskesiz yaşam; bir süre daha en azından kapalı alanlarda olmayacağını düşünüyorum. Bu salgın öyle bir salgın ki yakın öngörü yapabiliyorsunuz. Bizim şu andaki öngörümüz haziran, temmuz, ağustosta rahat olacağımız, aşılamayla beraber bunun bir daha yükselmeyeceği ve yaz aylarının rahat geçeceği. Virüsün mutasyonunun da salgının bulaşmasını ve hastalık geçirmesini biraz daha azaltacağını öngörüyorum. Mutasyonlar devamlı kötü olarak yorumlanıyor ama belki de mutasyonlar iyiye yönelecek. Bana hep sordukları bir soru var ne zaman bitecek, dünya üzerindeki hiçbir bilim insanı bunun kesin ne zaman biteceğini bilmiyor. Tamamen spekülatif hareket ediliyor. Bilim insanlarının spekülatif hareket etmemesi lazım. Ne zaman biteceğini ben kesin bilmiyorum bir il müdürü olarak. Yaklaşık 1,5 senedir bu hastalığın her türlü istatistik verisiyle veya tedavisiyle bizzat hastanelere giderek ilgilenen birisi olarak ben bilmiyorum" dedi.

"1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız diye düşünüyorum, 12 yaş üzerinden bahsediyoruz"

Megakentte devam eden aşılama çalışmaları ve İstanbul'un aşılama kapasitesi hakkında konuşan Memişoğlu, "Covid'i gündemden çıkartmamız lazım. İstanbul'da şu anda günlük kapasitemiz 200 bin civarında, normal şartlarda 400 bine kadar açabiliriz. Zorlanırsak bunu daha da arttırabiliriz. Biz Haziran ayında en azından İstanbul'da çok büyük oranda aşılamayı en azından ilk dozunu yapmış oluruz diye düşünüyorum. Tabi bu oran ne kadar olur, insanların talebine de bağlı aşı konusundaki Bakanlığımızın planlamasına bağlı ama biz 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız diye düşünüyorum, tabi 12 yaş üzerinden bahsediyoruz. 2,5 milyonun üzerine çıktık şu anda aşısı tamamen iki dozu da bitmiş insandan bahsediyorum. İnsanlar aşı randevusu alamıyorum diyemeyecek bundan sonra. Açık havada mümkün olduğu kadar erken maskeden kurtulmak için çabalıyoruz. Siz mümkün olduğu kadar mesafeyi koruduğunuz zaman maskeyi de o kadar erken çıkaracağız diye düşünüyorum. Hindistan mutasyonunda da esasında şu ana kadar gördüklerimize göre öyle çok ciddi bir seyir oluşmadı. Ben tabi ümitliyim, biz salgında başından beri en kötünü düşündük en kötüsüne göre hazırlığımızı yaptık. Hastalıkla ilgili vaka sayılarımız şu anda minimize olmuş durumda. Yatan hastalarla ilgili de salgının en yüksek noktasının yaklaşık yirmide otuzda birine neredeyse inmiş olan bir salgını yönetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğer saygı duymuyorsa devlet bunun gereğini yapar"

Aşı yaptırmayan kişilere kamusal alanlarda kısıtlama uygulanması önerilerini değerlendiren Memişoğlu, "Kesinlikle özgürlükçü olmamız gerekiyor. Ama o nereye kadar eğer başkasının yaşam hakkını kısıtlıyorsa o zaman sizin hakkınızın sınırlanması gerekiyor. Bunu düşünerek devletimiz yeni bir politika oluşturabilir ve ya oluşturmaz. Ama bir daha söylüyorum herkesin kendi hakkına razı olup başkasının hakkına tecavüz etmeyecek şekilde hareket etmesini bekliyoruz. Eğer saygı duymuyorsa devlet bunun gereğini yapar ama ne kadar yapar nasıl, yapar onun planlaması Bakanlığımız ve kural koyucular tarafından yapılacak biz de uygulamasını yapacağız. Acil durum hastanelerimiz hariç bütün hastanelerimizde bütün kliniklerimizi eskiye döndürdük. Artık Covid sadece çok az bölümlerde takip ediliyor" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız

İl Sağlık Müdürü, Münir Karaloğlu, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: '1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız' - Son Dakika


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