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İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı

08.07.2021 17:34

İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı Tekin; "Toplumsal bağışıklığı yakalamak için yüzde 70'i yakalamamız lazım" "Vatandaşların kurban bayramı sonrası maskesiz dolaşabilmesi için aşı yapmaya davet ediyorum" Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı

Tekin; "Toplumsal bağışıklığı yakalamak için yüzde 70'i yakalamamız lazım"

"Vatandaşların kurban bayramı sonrası maskesiz dolaşabilmesi için aşı yapmaya davet ediyorum"

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, aşıya karşı sosyal medyada bazı grupların art niyetli olduğunu belirterek, toplumsal bağışıklığı yakalamak için yüzde 70'i yakalamak zorundayız ve tüm vatandaşların kurban bayramı sonrası maskesiz dolaşabilmesi için aşı yapmaya davet ettiklerini söyledi.

Güneydoğu illerinde sağlıkçılar, kapı kapı dolaşarak vatandaşa aşı yapıyor. Ancak bazı noktalarda bilim dışı söylemler aşının önünde engel. Diyarbakır'da da oran yüzde 35.12'lere yeni çıktı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte yapılan aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Korona virüsten tek kurtulma silahımızın aşı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"

Tekin, alışveriş merkezleri, havalimanı, tren garı, otogar, park ve bahçelerde aile hekimlerinin vasıtasıyla mobil sağlık hizmeti verilmesi, ilçelerde de ilçe sağlık müdürlükleri koordinesinde sahada vatandaşın aşıyla ilgili bilgilendirilmesi için gayret sarf ettiklerini belirterek, "Sosyal medyada birtakım kirli bilgilerin dolaşması elbette çalışmalarımızı güçleştiriyor. Yanlış inanışlar sosyal medyada özelikle art niyetli kişiler tarafından çok hızlı şekilde dolaştırılmakta. Bu da vatandaşların kafasında soru işareti bırakıyor. Sahada kapı kapı dolaşıp Covid-19'in bitirilmesi noktasında en büyük ve tek silahımızın aşı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Mevcut aşı oranlarımıza baktığımız da yüzde 35.12 civarındayız"

Tekin, vatandaşlarla bu iletişimi kurup, aşılama oranını artırıp yaklaşan kurban bayramı öncesi bir an önce sağlıklı, maskesiz, mesafesiz günlere dönme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını altını çizerek, "Mevcut aşı oranlarımıza baktığımız da yüzde 35.12 civarındayız. Toplumsal bağışıklığı yakalamak için yüzde 70'i yakalamamız lazım. Ebetteki Diyarbakır halkı buna teveccüh gösterecektir ve insanların kafasında bir ötelemede söz konusudur. Bunun öteleyecek her hangi bir yanı yoktur. Tüm vatandaşlara çağrım en kısa sürece ve en yakın sağlık kuruluşunda mutlaka aşı olmalarını istirham ediyorum. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımız mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidip aşı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı
İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı
İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı
İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Diyarbakır, Güneydoğu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürü Tekin'den, vatandaşlara aşı olun çağrısı - Son Dakika


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