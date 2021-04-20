İl Sağlık Müdürü Usta: "Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz" - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Usta: "Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz"

20.04.2021 12:56

İl Sağlık Müdürü Usta: "Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz" Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "65 ve 85 yaş gruplarında hedeflediğimiz aşı oranlarına ulaştık ancak 60-65 yaş arasında çok ciddi bir hayal kırıklığımız var" Türkiye'de korona virüs vaka sayılarında...

İl Sağlık Müdürü Usta: "Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta:

"65 ve 85 yaş gruplarında hedeflediğimiz aşı oranlarına ulaştık ancak 60-65 yaş arasında çok ciddi bir hayal kırıklığımız var"

TRABZON - Türkiye'de korona virüs vaka sayılarında artışa paralel Trabzon'da da vaka sayılarındaki artış sürerken, aşı çalışmaları da hız kazandı.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, 55 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına dün itibariyle başlandığını belirterek bu yaş grubunun aşıya olan talebinin olması kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Vaka sayılarında artış dolayısıyla hastanelerdeki doluluk oranını artırdığına dikkat çeken Usta, bu anlamda sınırlara doğru gittiklerini hatırlatarak yatak doluluğunda sınırları aşmamayı arzu ettiklerini söyledi.

Özellikle 60-65 yaş arasındaki vatandaşların aşılarını yaptırmaları konusunda ciddi bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Usta, "55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanması dün itibariyle başladı. Özellikle bu yaş grubunun aşıya talebi daha bir fazla. Bu da bizi sevindiriyor. Gerçekten aşılarımızın bir an önce ilgili kişilerle bir aya gelmesi ve toplumsal bağışıklığını oluşturulması açısından bu sevindirici bir gelişme. 65 ve 85 yaş gruplarında hedeflediğimiz oranlara ulaştık gerçekten. 60-65 yaş arasında çok ciddi bir hayal kırıklığımız var. O yaş grubundaki kişilerin biraz daha aşıya karşı daha sempatik davranmalarını bekliyorduk henüz orada ağır gidiyor. Aşı yapılanlar oluyor ancak sayıları biraz az. Yine diğer özellikli gruplardan çıkanlar vardı. Küçük yaşta olup ta hastalığı olanlar veya diğer meslek gruplarında onlarda da biraz ağırlık var. İnşallah onların da aşıya talebini oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Hastanelerdeki doluluk oranı sınırlara doğru gittiğini belirten Usta, "Hastanelerde sınırlara doğru gidiyoruz. Yatak doluluğunda, yoğun bakım yatak doluluğunda özellikle bunun sınırları aşmamasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda insanların evlerde takiplerini harfiyen sıkıntısız ve gerektiği şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bir an önce vakaları tespit etmeye gayret ediyoruz ki bir an önce ilaçlarına başlayalım ve hastaneye düşme süreçleri oluşmasın diye. İlimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanma oranı arttıkça o yaş grubundaki insanların hastaneye düşme, yoğun bakımlara veya eks tablolarının oluşması da azalmış oldu" diyen Usta "Bu neyi sağladı; vefat edenler de diğer aşılanmamış yaş grubunda bir artış söz konusu oldu. Bu, şu an için yaş sınırlarımız biraz aşağıya doğru gelmiş maalesef vefat edenlerde. Ölüm oranlarına oransal olarak baktığımızda bir fark yok ancak yaşların aşağıya gelmesiyle alakalı arzu etmediğimiz bir tablo var. Dolayısıyla oransal bir artışımız yok" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız genel olarak duyarlı"

Özellikle toplu iftarlar konusunda şu ana kadar kendilerine yansıyan önemli bir olumsuzluk olmadığını belirten Usta, " Bu kolluğun görevi onlar takip ediyorlar. Bildiğim kadarıyla çok ciddi bir takip içerisindeler. Ancak bize yansıyan henüz öyle bir durum söz konusu olmadı. Vatandaşlarımız genel olarak duyarlı. İnşallah ilimizde o tür tablolar oluşmayacak. Halkımızın duyarlılığı arttıkça kurallara uyumu arttıkça bu illetin bizi esir alma olayı da ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Sayıların gittikçe arttığını belirten Usta, "Gittikçe artan sayı rakamları karşımıza geliyor. Bir kısım illerde özellikle çevre illerdeki artış oranı kadar olmasa da maalesef ki artış yönünde bizim de vakalarımız. Özellikle kurallara uyulması gerekiyor. Bunun yanında da özellikle aşının yapılması çok çok önemli. Elimizde iki tür aşı var. Biortech ve Sinovac. Biontech aşılarıyla ilgili bazı polemikler olabiliyor. Biontech aşıları saklama koşulları sıkıntılı ancak onların saklama koşullarını ilimizde dört dörtlük uyguluyoruz. Dolayısıyla vatandaşa erişimini kurallara uygun şekilde sağlıyoruz artan aşı olma durumunu da ilimizde oldukça iyi yönetiyoruz. Aşının çöpe gitme olayı söz konusu değil" dedi.

Aşı için randevularda zaman zaman sistemde sıkıntılar olabildiğine dikkat çeken Usta, "Aşılarda bazen sistemsel bir sıkıntılar olabiliyor vatandaş randevu alamayabiliyor. Randevu alamadığı özellikle Sinovac aşısı için söylüyorum. Bunu en yakın toplum sağlığı merkezi ilçe müdürlüğü birimlerimize giderek randevusuz de aşı yaptırma imkanları var. Dolayısıyla sistem 3 Mayıs'a, 5 Mayıs'a randevu verdi. ben o zamanı bekleyeceğim demesine gerek yok. İlgili ilçe sorumlularımızla irtibat sağlayarak aşılarını o gün içerisinde yaptırabilirler" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Usta: Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz
İl Sağlık Müdürü Usta: Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz
İl Sağlık Müdürü Usta: Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz
İl Sağlık Müdürü Usta: Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz

İl Sağlık Müdürü, Türkiye, Trabzon, Vefat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürü Usta: 'Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz' - Son Dakika


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