İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı" - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı"

05.04.2021 13:52

İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı" Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Artış oranımız Türkiye'ye paralel olarak aynı şekilde devam ediyor" "Vakalardaki artışlar ile yoğun bakım ve entübe süreçleri yine eskisi gibi...

İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta:

"Artış oranımız Türkiye'ye paralel olarak aynı şekilde devam ediyor"

"Vakalardaki artışlar ile yoğun bakım ve entübe süreçleri yine eskisi gibi artmaya başladı"

"Aşı sırası gelenler mutlaka aşısını yaptırmalı"

"Ramazan'da toplu iftarlardan uzak duralım"

TRABZON - Türkiye'deki Korona virüs vaka sayılarındaki artışa paralel Trabzon'da da vaka sayılarındaki artış sürerken, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'un Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek vaka rakamlarına ulaştığını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşı sırası gelenlerin mutlaka aşısını yaptırmalarını isteyerek "Vakalardaki artışlar ile yoğun bakım ve entübe süreçleri yine eskisi gibi artmaya başladı. Aşı sırası gelenler mutlaka aşısını yaptırmalı" dedi.

İl genelinde 209 bin 500 kişinin aşı yaptırması gerektiğini ancak bu rakamın 129 bin 500 civarlarında seyrettiğine dikkat çeken Usta, bu konuda daha hızlı hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Usta "Aşı konusunda son zamanlarda biraz yavaşlama var. Aşı anlamında biraz daha hızlı hareket edilmesi arzumuzdur. Şehrimizde potansiyelimiz olarak baktığımızda 209 bin 500 kişiyi aşı yaptırmamız gerekiyor. Ancak şu ana kadar aşı yapılan kişi sayısı 129 bin 500 civarında. Bugünkü rakamlarla biraz daha artacaktır tabi ki. İnsanımız birazcık bu konularda daha hızlı hareket ederse bu rakamları daha hızlı oluşturabilirsek 209 bin kişiyi daha hızlı aşılayabilirsek virüsle savaşımızda o kadar etkin yol almış olacağız" dedi.

Vatandaşın aşı tercihi konusunda değerlendirmede bulunan Usta, "Bu konuda bilim kurulları, bilim insanları gerçekten çok ciddi açıklamalar yaptılar. Biz sadece şunu söyleyebiliriz; Her iki aşı da elimizde var. Kişinin kendi tercihi ile ilgili aşıları yapılmakta, önemli olan hangi aşıyı istiyorsa hangisine ikna olmuşsa onu bir an önce yaptırması. Aşı ile ilgili bir sıkıntımız olmadığı için bir an önce yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Yoğun bakımlar dolmaya başladı"

Aralık ayındaki ikinci dalgadan sonra Trabzon'da en yüksek rakamlara ulaşıldığını belirten Usta, "Bizim Aralık'taki ikinci dalgadan sonra yaşadığımız rakamlar o anlamda yüksek. Tüm Türkiye'nin bir çok ilinde bu yükseklik 60 ilin daha fazlasında artık kırmızılık ortaya çıkmış durumda. Bizim artış oranımızda Türkiye'ye paralel olarak aynı şekilde devam etmekte. Şu aşamada yoğun bakıma yansımalar başladı asıl korkutan sıkıntıya sokan orası. Yoğun bakım ve entübe süreçleri yine eskisi gibi artmaya başladı. Ondan da tedirgin oluyoruz. O nedenle vatandaşımızın maske mesafe ve yanında aşı ile birlikte koruma tedbirlerini oluşturmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ramazanda tüm toplu faaliyetlerden uzak duralım"

Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle özellikle toplu iftarlarda bulaşların artıracağına dikkat çeken Usta, şu uyarılarda bulundu:

"Toplu olan her şeyden kaçınılması gerekiyor. Restoranların, kafelerin açılamamasının veya daha uzun süre kapalı olmasının gerekçesi de zaten o tür mekanlarda maskesiz yakın temasın fazla olmasından dolayı idi. Şimdi biz bunu ev içlerinde zaten ev ziyaretlerini yasaklayalım, ev ziyaretlerinden kaçınalım dediğimiz noktada şimdi buna yemekle iftarla birlikte aynı masa etrafında toplanmayı da eklersek ciddi sıkıntılar yaşama ihtimalimiz oluşacaktır. Dolayısıyla sadece iftar sahur olarak değil tüm toplu eylemlerden uzak durmakta yarar var."

"Kurallara uyarsak 1 ay sonra mavi rengi konuşuruz"

Hedeflerinin mavi renge bir an önce ulaşmak olduğunu bunun da kurallara uymadan geçtiğini kaydeden Usta, "Bizim 65 yaş üstü aşılama oranımız yüzde 80 üzerine çıktı. Bu çok önemli bir parametre. Diğer aşı sırası gelen vatandaşların da aşısını olmayla birlikte ve diğer kalan kesimde özellikle maske, mesafe kurallarına uyması durumunda biz bunu 1 ay sonra çok rahat daha konuşur duruma gelebileceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı
İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı
İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı
İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı

İl Sağlık Müdürü, Türkiye, Trabzon, Aralık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürü Usta: 'Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı         
14:04
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı         
12:15
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei