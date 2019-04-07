Son Dakika Haberleri: İl Sağlık Müdürü ve Başhekim Hastane Boyuyor

İl Sağlık Müdürü ve Başhekim Hastane Boyuyor

1 saat önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Devlet Hastanesi ek hizmet binasının boya ve tamirat işleri için kolları sıvayan İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ve hastane başhekimi Tamer Gülsur, beraberlerindeki gönüllü personelle tüm işleri yapıyor.

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OSMANİYE (AA) – Osmaniye Devlet Hastanesi ek hizmet binasının boya ve tamirat işleri için kolları sıvayan İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ve hastane başhekimi Tamer Gülsur, beraberlerindeki gönüllü personelle tüm işleri yapıyor.

Hastane ek binasının yıpranan dış cephesini yenilemek isteyen başhekim Gülsur, tamirat işlerinin kendi imkanlarıyla yapılması için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz'un fikri olumlu karşılamasının ardından gerekli çalışma başlatıldı.

Hastane personelinin gönüllü olarak yer aldığı çalışmaya Öznavruz ve Gülsur da katkı sağladı. Tamirat işlerinin ardından boyama kısmına geçilen işlemin 10 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Hasan Öznavruz, yaptığı açıklamada, kış aylarında binanın çeşitli yerlerinden akmalar olduğunu anlatarak, bu nedenle tadilat ihtiyacı oluştuğunu söyledi.

Hastane yönetiminin gerekli işleri kendi imkanlarıyla yapma isteğinin sevindirici olduğunu aktaran Öznavruz, şöyle devam etti:

"Binada teknik ekiplerimiz önce genel bir bakım yaptı. Daha önce kendi evlerimizde yaptığımız boya badana çalışmalarının tecrübesiyle başhekimimiz, yardımcılarımız ve eli fırça tutan gönüllü personellerimizle işe koyulduk. Burada bizler bir ekip ruhunun dayanışmasını ortaya koyuyoruz. Arkadaşlarımız izinlerinden, tatillerinden feragat ederek çalışıyorlar. Bu işi 10 günde tamamlamayı hedefliyoruz."

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Gülsur da çalışmaya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hastanenin her türlü ihtiyacına karşı duyarlı olduklarını dile getiren Gülsur, "Burada bizler birlik ve beraberlik mesajı vermek istedik. Hastanemizin her türlü sorun ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak durumundayız. Gerekirse elimize fırçayı alıp hastanemizin her köşesini boyarız. Hastanemizi daha da iyi hizmet veren bir hale getirmek için kararlıyız. İnşallah burası daha güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:05 Kaynak: AA

Osmaniye Devlet Hastanesi, Güncel
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