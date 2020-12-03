İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan koronavirüs hastalarına ilaç uyarısı - Son Dakika

Bursa Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına, sosyal medyadaki asılsız yazılara itibar etmemeleri ve verilen ilaçları zamanında kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs hastalarının öncelikle kurallara uyması ve doktorlarının önerdiği tedaviyi aksatmamaları gerektiğine dikkati çekti.

Bazı sosyal medya platformlarında aşıda olduğu gibi ilaçlarda da bir güvensizlik izlenimi üretilmeye çalışılmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, verilen ilacın, virüslere etkili anti-viral ilaç olduğunu aktardı.

Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Hastalığın şiddetini de azaltabiliyor ancak hastalar bunu uygun dozda ve doğru kullanmalı. Evde tedavisine devam edenler için filyasyon ekibimizce ilaçlar hastalarımıza verilerek kullanım dozları da anlatılmaktadır. Virüsün bulaş riskini azaltan, virüse karşı vücudun başarı elde etmesinde kritik öneme sahip bir ilaç. Karaciğer enzimlerinde uzun kullanımlarda birtakım yükselmeler olsa da ilacın bırakılmasıyla bu değerler hemen geri dönüyor. Bu ilaca karşı özellikle sosyal medyadaki yanlış yönlendirmelere vatandaşlarımızın itibar etmemesini, ilaçlarımızı zamanında eksiksiz olarak kullanmalarını istiyoruz."