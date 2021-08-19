İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZYILMAZ, FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN OĞLUNA COVİD-19 AŞISI YAPTIRDI - Son Dakika

BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kısıtlamalardan muaf olmaları ve yüz yüze eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için gençleri Covid-19 aşısı olmaya davet etti. İl Sağlık Müdürünün 16 yaşındaki oğlu Enes' Yavuzyılmaz'da, farkındalık oluşturmak için aşı oldu.

Sağlık Bakanlığı'nca 15 yaş üstündekiler le kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlanmasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın oğlu Enes Yavuzyılmaz da aşılandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hak sahibi olan herkese aşı olmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Öğrencilerimiz okullara gitsin istiyoruz. Artık bu kısıtlamalara maruz kalmayalım. Yüz yüze eğitimin rahat bir şekilde devam edebilmesi adına da öğretmenlerimizin daha önce aşılandığı gibi öğrencilerimizin de mümkün olduğunca aşılarını yapıp onları da bağışık bir hale getirmek istiyoruz. Şu anda 12 yaş üzerinde kronik hastalığı bulunan çocuklarımızın aşı tanımlamaları yapıldı. 15-16 yaş grubunda ise e-nabız üzerinden kendi talepleri doğrultusunda aşı tanımlamaları yapılıyor. Gençleri, kısıtlamalardan muaf olmaları ve rahatça arkadaşlarıyla aynı ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için aşı olmaya davet ediyorum. Bu manada bizim de tek çocuğumuz ve 16 yaşında. Onu da bu bağışıklık kervanına katmak için aşısını yaptık. Herkesi, bir an önce bu illetten kurtulmak için aşıya davet ediyoruz" dedi.

"KESİNTİSİZ AĞİTİM İÇİN AŞI ÖNEMLİ"

Bursa'da aşılama çalışmalarında 17-25 yaş aralığında yüzde 50'lileri aştıklarını belirten Yavuzyılmaz, "İlk doz aşı için söylüyorum bunu. Bunu yeterli kabul etmiyoruz. Mutlaka her bireyin aşı olmasını önemsiyoruz. Çünkü özellikle genç nüfus, en hareketli olan nüfusumuz. Dolayısıyla teması, insanlarla iletişimi en çok olan yaş grubu, genç yaş grubu. Bu anlamda onların daha fazla aşıya rağbet etmelerini bekliyoruz. Şu anda yüzde 51-52 seviyesindeyiz. Hızla bunu yukarı çekmek için gayret ediyoruz. Okulların açılmasına yaklaşık 15 günlük bir süre kaldı. Bu süre içinde mutlaka gençleri aşılarını olmaya davet ediyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz bir eğitim öğretim için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

İlk doz aşısını yaptıran Enes Yavuzyılmaz da okulların açılmasına az süre kaldığını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.